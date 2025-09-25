报价部分
货币 / REM
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF

22.17 USD 0.18 (0.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日REM汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点22.14和高点22.41进行交易。

关注iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

REM新闻

常见问题解答

REM股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF股票今天的定价为22.17。它在22.14 - 22.41范围内交易，昨天的收盘价为22.35，交易量达到896。REM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF目前的价值为22.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.90%和USD。实时查看图表以跟踪REM走势。

如何购买REM股票？

您可以以22.17的当前价格购买iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF股票。订单通常设置在22.17或22.47附近，而896和-1.07%显示市场活动。立即关注REM的实时图表更新。

如何投资REM股票？

投资iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF需要考虑年度范围18.34 - 23.70和当前价格22.17。许多人在以22.17或22.47下订单之前，会比较1.00%和。实时查看REM价格图表，了解每日变化。

iShares Mortgage Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Mortgage Real Estate ETF的最高价格是23.70。在18.34 - 23.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF的绩效。

iShares Mortgage Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

iShares Mortgage Real Estate ETF（REM）的最低价格为18.34。将其与当前的22.17和18.34 - 23.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REM股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.35和-1.90%中可见。

日范围
22.14 22.41
年范围
18.34 23.70
前一天收盘价
22.35
开盘价
22.41
卖价
22.17
买价
22.47
最低价
22.14
最高价
22.41
交易量
896
日变化
-0.81%
月变化
1.00%
6个月变化
3.40%
年变化
-1.90%
24 十月, 星期五
12:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
0.4%
12:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
前值
0.3%
12:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
3.0%
预测值
前值
12:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
12:30
USD
CPI
实际值
324.368
预测值
前值
323.364
14:00
USD
新屋销售量
实际值
预测值
0.694 M
前值
0.800 M
14:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-1.0%
前值
20.5%
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
53.6
预测值
55.0
前值
55.0
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
50.3
预测值
51.2
前值
51.2
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.6%
前值
4.6%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.9%
预测值
3.7%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
548
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值