REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF
今日REM汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点22.14和高点22.41进行交易。
关注iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
REM新闻
常见问题解答
REM股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF股票今天的定价为22.17。它在22.14 - 22.41范围内交易，昨天的收盘价为22.35，交易量达到896。REM的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF目前的价值为22.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.90%和USD。实时查看图表以跟踪REM走势。
如何购买REM股票？
您可以以22.17的当前价格购买iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF股票。订单通常设置在22.17或22.47附近，而896和-1.07%显示市场活动。立即关注REM的实时图表更新。
如何投资REM股票？
投资iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF需要考虑年度范围18.34 - 23.70和当前价格22.17。许多人在以22.17或22.47下订单之前，会比较1.00%和。实时查看REM价格图表，了解每日变化。
iShares Mortgage Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Mortgage Real Estate ETF的最高价格是23.70。在18.34 - 23.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF的绩效。
iShares Mortgage Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
iShares Mortgage Real Estate ETF（REM）的最低价格为18.34。将其与当前的22.17和18.34 - 23.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REM股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.35和-1.90%中可见。
