REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF

22.17 USD 0.18 (0.81%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de REM a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.14 et à un maximum de 22.41.

Suivez la dynamique iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REM Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action REM aujourd'hui ?

L'action iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF est cotée à 22.17 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.14 - 22.41, a clôturé hier à 22.35 et son volume d'échange a atteint 896. Le graphique en temps réel du cours de REM présente ces mises à jour.

L'action iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF est actuellement valorisé à 22.17. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de REM.

Comment acheter des actions REM ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF au cours actuel de 22.17. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.17 ou de 22.47, le 896 et le -1.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de REM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action REM ?

Investir dans iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.34 - 23.70 et le prix actuel 22.17. Beaucoup comparent 1.00% et 3.40% avant de passer des ordres à 22.17 ou 22.47. Consultez le graphique du cours de REM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Mortgage Real Estate ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Mortgage Real Estate ETF l'année dernière était 23.70. Au cours de 18.34 - 23.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Mortgage Real Estate ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) sur l'année a été 18.34. Sa comparaison avec 22.17 et 18.34 - 23.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de REM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action REM a-t-elle été divisée ?

iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.35 et -1.90% après les opérations sur titres.

Range quotidien
22.14 22.41
Range Annuel
18.34 23.70
Clôture Précédente
22.35
Ouverture
22.41
Bid
22.17
Ask
22.47
Plus Bas
22.14
Plus Haut
22.41
Volume
896
Changement quotidien
-0.81%
Changement Mensuel
1.00%
Changement à 6 Mois
3.40%
Changement Annuel
-1.90%
