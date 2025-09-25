- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF
Le taux de change de REM a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.14 et à un maximum de 22.41.
Suivez la dynamique iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REM Nouvelles
- Citizens réitère sa note Surperformance du marché pour l’action Redwood Trust
- Citizens reiterates Market Outperform rating on Redwood Trust stock
- Existing Home Sales Rise 1.5% To 7-Month High
- Beyond The Warning Light: A Nuanced U.S. Housing Outlook
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values At Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Rises Amid Market Challenges
- Home Buyers’ Strike Drags On Relentlessly, Despite Lower Mortgage Rates
- Housing: A Brutal Year Likely Ahead
- Homebuilders Struggle
- Spike In Refis Fizzled; Demand For Mortgages To Purchase Homes Still In Deepfreeze
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Housing: In Some Ways, Worse Than 2008
- Housing’s Deep Freeze: Existing Home Sales at 25-Year Lows (Dow Jones Indices:DJUSRE)
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Flying In The Dark
- U.S. Real Estate Sector Report - Fall 2025
- Investing Implications As U.S. Government Enters Shutdown
- REM: Mortgage REITs For Income Investors (BATS:REM)
- The 2026 Playbook: Why Housing Is The New Tech
- New Home Affordability Little Changed, New Homes Remain Just Above Affordable Threshold
- Lock-in Effect And Mortgage Rates: Unwinding A Phenomenon That Wrecked The Housing Market
- Pending Home Sales Jump 4.0% In August, More Than Expected
- Home Sale Strength
- August 2025 New Home Sales Jump In Possible Statistical 'Fluke'
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action REM aujourd'hui ?
L'action iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF est cotée à 22.17 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.14 - 22.41, a clôturé hier à 22.35 et son volume d'échange a atteint 896. Le graphique en temps réel du cours de REM présente ces mises à jour.
L'action iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF est actuellement valorisé à 22.17. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de REM.
Comment acheter des actions REM ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF au cours actuel de 22.17. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.17 ou de 22.47, le 896 et le -1.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de REM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action REM ?
Investir dans iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.34 - 23.70 et le prix actuel 22.17. Beaucoup comparent 1.00% et 3.40% avant de passer des ordres à 22.17 ou 22.47. Consultez le graphique du cours de REM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Mortgage Real Estate ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Mortgage Real Estate ETF l'année dernière était 23.70. Au cours de 18.34 - 23.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Mortgage Real Estate ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) sur l'année a été 18.34. Sa comparaison avec 22.17 et 18.34 - 23.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de REM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action REM a-t-elle été divisée ?
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.35 et -1.90% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.35
- Ouverture
- 22.41
- Bid
- 22.17
- Ask
- 22.47
- Plus Bas
- 22.14
- Plus Haut
- 22.41
- Volume
- 896
- Changement quotidien
- -0.81%
- Changement Mensuel
- 1.00%
- Changement à 6 Mois
- 3.40%
- Changement Annuel
- -1.90%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Act
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Act
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Act
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Act
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Act
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Act
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 548
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev