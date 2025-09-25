- 概要
REM: iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETF
REMの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり22.25の安値と22.50の高値で取引されました。
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
REM株の現在の価格は？
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETFの株価は本日22.32です。22.25 - 22.50内で取引され、前日の終値は22.17、取引量は974に達しました。REMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETFの株は配当を出しますか？
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETFの現在の価格は22.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.24%やUSDにも注目します。REMの動きはライブチャートで確認できます。
REM株を買う方法は？
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETFの株は現在22.32で購入可能です。注文は通常22.32または22.62付近で行われ、974や0.31%が市場の動きを示します。REMの最新情報はライブチャートで確認できます。
REM株に投資する方法は？
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETFへの投資では、年間の値幅18.34 - 23.70と現在の22.32を考慮します。注文は多くの場合22.32や22.62で行われる前に、1.69%や4.10%と比較されます。REMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Mortgage Real Estate ETFの株の最高値は？
iShares Mortgage Real Estate ETFの過去1年の最高値は23.70でした。18.34 - 23.70内で株価は大きく変動し、22.17と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Mortgage Real Estate ETFの株の最低値は？
iShares Mortgage Real Estate ETF(REM)の年間最安値は18.34でした。現在の22.32や18.34 - 23.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。REMの動きはライブチャートで確認できます。
REMの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Trust iShares Mortgage Real Estate ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.17、-1.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.17
- 始値
- 22.25
- 買値
- 22.32
- 買値
- 22.62
- 安値
- 22.25
- 高値
- 22.50
- 出来高
- 974
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- 1.69%
- 6ヶ月の変化
- 4.10%
- 1年の変化
- -1.24%