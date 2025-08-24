FiyatlarBölümler
REIT: ALPS Active REIT ETF

26.50 USD 0.16 (0.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

REIT fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.46 ve Yüksek fiyatı olarak 26.92 aralığında işlem gördü.

ALPS Active REIT ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.46 26.92
Yıllık aralık
23.40 30.26
Önceki kapanış
26.66
Açılış
26.92
Satış
26.50
Alış
26.80
Düşük
26.46
Yüksek
26.92
Hacim
18
Günlük değişim
-0.60%
Aylık değişim
-0.97%
6 aylık değişim
-2.93%
Yıllık değişim
-8.34%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%