REIT: ALPS Active REIT ETF

26.40 USD 0.26 (0.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REIT за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.40, а максимальная — 26.92.

Следите за динамикой ALPS Active REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.40 26.92
Годовой диапазон
23.40 30.26
Предыдущее закрытие
26.66
Open
26.92
Bid
26.40
Ask
26.70
Low
26.40
High
26.92
Объем
24
Дневное изменение
-0.98%
Месячное изменение
-1.35%
6-месячное изменение
-3.30%
Годовое изменение
-8.68%
