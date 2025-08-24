Валюты / REIT
REIT: ALPS Active REIT ETF
26.40 USD 0.26 (0.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REIT за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.40, а максимальная — 26.92.
Следите за динамикой ALPS Active REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.40 26.92
Годовой диапазон
23.40 30.26
- Предыдущее закрытие
- 26.66
- Open
- 26.92
- Bid
- 26.40
- Ask
- 26.70
- Low
- 26.40
- High
- 26.92
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- -1.35%
- 6-месячное изменение
- -3.30%
- Годовое изменение
- -8.68%
