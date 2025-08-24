Währungen / REIT
REIT: ALPS Active REIT ETF
26.40 USD 0.26 (0.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REIT hat sich für heute um -0.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.40 bis zu einem Hoch von 26.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALPS Active REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.40 26.92
Jahresspanne
23.40 30.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.66
- Eröffnung
- 26.92
- Bid
- 26.40
- Ask
- 26.70
- Tief
- 26.40
- Hoch
- 26.92
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.98%
- Monatsänderung
- -1.35%
- 6-Monatsänderung
- -3.30%
- Jahresänderung
- -8.68%
25 September, Donnerstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 3.3%
- Vorh
- 3.3%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.6%
- Vorh
- 1.6%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 6.8%
- Vorh
- 6.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -2.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.6%
- Vorh
- 1.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $42.847 B
- Vorh
- $-103.566 B
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 231 K
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.913 M
- Vorh
- 1.920 M
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.925%