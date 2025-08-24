CotationsSections
REIT: ALPS Active REIT ETF

26.60 USD 0.06 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de REIT a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.54 et à un maximum de 26.92.

Suivez la dynamique ALPS Active REIT ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
26.54 26.92
Range Annuel
23.40 30.26
Clôture Précédente
26.66
Ouverture
26.92
Bid
26.60
Ask
26.90
Plus Bas
26.54
Plus Haut
26.92
Volume
11
Changement quotidien
-0.23%
Changement Mensuel
-0.60%
Changement à 6 Mois
-2.56%
Changement Annuel
-7.99%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%