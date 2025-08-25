货币 / REIT
REIT: ALPS Active REIT ETF
26.40 USD 0.26 (0.98%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日REIT汇率已更改-0.98%。当日，交易品种以低点26.40和高点26.92进行交易。
关注ALPS Active REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
REIT新闻
日范围
26.40 26.92
年范围
23.40 30.26
- 前一天收盘价
- 26.66
- 开盘价
- 26.92
- 卖价
- 26.40
- 买价
- 26.70
- 最低价
- 26.40
- 最高价
- 26.92
- 交易量
- 24
- 日变化
- -0.98%
- 月变化
- -1.35%
- 6个月变化
- -3.30%
- 年变化
- -8.68%
