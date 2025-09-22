REGL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi 82.84 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.83 - 84.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 84.18 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 135 değerine ulaştı. REGL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi şu anda 82.84 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.42% ve USD değerlerini izler. REGL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

REGL hisse senedi nasıl alınır? ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisselerini şu anki 82.84 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.84 ve Ask 83.14 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 135 ve günlük değişim oranı -1.96% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte REGL fiyat hareketlerini takip edin.

REGL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 71.58 - 89.45 ve mevcut fiyatı 82.84 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.84 veya Ask 83.14 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.84% ve 6 aylık değişim oranı 6.38% değerlerini karşılaştırır. REGL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi yıllık olarak 89.45 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 71.58 - 89.45). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 84.18 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF performansını takip edin.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 71.58 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.84 ve hareket ettiği yıllık aralık 71.58 - 89.45 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki REGL fiyat hareketlerini izleyin.