- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL fiyatı bugün -1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.83 ve Yüksek fiyatı olarak 84.58 aralığında işlem gördü.
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGL haberleri
- Is ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) a Strong ETF Right Now?
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
Sıkça sorulan sorular
REGL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi 82.84 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.83 - 84.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 84.18 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 135 değerine ulaştı. REGL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi şu anda 82.84 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.42% ve USD değerlerini izler. REGL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
REGL hisse senedi nasıl alınır?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisselerini şu anki 82.84 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.84 ve Ask 83.14 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 135 ve günlük değişim oranı -1.96% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte REGL fiyat hareketlerini takip edin.
REGL hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 71.58 - 89.45 ve mevcut fiyatı 82.84 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.84 veya Ask 83.14 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.84% ve 6 aylık değişim oranı 6.38% değerlerini karşılaştırır. REGL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi yıllık olarak 89.45 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 71.58 - 89.45). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 84.18 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF performansını takip edin.
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 71.58 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.84 ve hareket ettiği yıllık aralık 71.58 - 89.45 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki REGL fiyat hareketlerini izleyin.
REGL hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 84.18 ve yıllık değişim oranı 2.42% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 84.18
- Açılış
- 84.50
- Satış
- 82.84
- Alış
- 83.14
- Düşük
- 82.83
- Yüksek
- 84.58
- Hacim
- 135
- Günlük değişim
- -1.59%
- Aylık değişim
- -2.84%
- 6 aylık değişim
- 6.38%
- Yıllık değişim
- 2.42%
- Açıklanan
- 55.0
- Beklenti
- 55.2
- Önceki
- 55.1
- Açıklanan
- 51.2
- Beklenti
- 49.8
- Önceki
- 51.7
- Açıklanan
- 4.6%
- Beklenti
- 4.8%
- Önceki
- 4.7%
- Açıklanan
- 3.7%
- Beklenti
- 4.0%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
- 418
- Beklenti
- Önceki
- 422
- Açıklanan
- 547
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $57.6 B
- Önceki
- $-344.8 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki