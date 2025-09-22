KotasyonBölümler
REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

82.84 USD 1.34 (1.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

REGL fiyatı bugün -1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 82.83 ve Yüksek fiyatı olarak 84.58 aralığında işlem gördü.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

REGL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi 82.84 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 82.83 - 84.58 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 84.18 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 135 değerine ulaştı. REGL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi şu anda 82.84 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.42% ve USD değerlerini izler. REGL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

REGL hisse senedi nasıl alınır?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisselerini şu anki 82.84 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 82.84 ve Ask 83.14 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 135 ve günlük değişim oranı -1.96% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte REGL fiyat hareketlerini takip edin.

REGL hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 71.58 - 89.45 ve mevcut fiyatı 82.84 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 82.84 veya Ask 83.14 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.84% ve 6 aylık değişim oranı 6.38% değerlerini karşılaştırır. REGL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi yıllık olarak 89.45 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 71.58 - 89.45). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 84.18 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF performansını takip edin.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 71.58 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 82.84 ve hareket ettiği yıllık aralık 71.58 - 89.45 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki REGL fiyat hareketlerini izleyin.

REGL hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 84.18 ve yıllık değişim oranı 2.42% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
82.83 84.58
Yıllık aralık
71.58 89.45
Önceki kapanış
84.18
Açılış
84.50
Satış
82.84
Alış
83.14
Düşük
82.83
Yüksek
84.58
Hacim
135
Günlük değişim
-1.59%
Aylık değişim
-2.84%
6 aylık değişim
6.38%
Yıllık değişim
2.42%
10 Ekim, Cuma
14:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
55.0
Beklenti
55.2
Önceki
55.1
14:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
51.2
Beklenti
49.8
Önceki
51.7
14:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
4.6%
Beklenti
4.8%
Önceki
4.7%
14:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
3.7%
Beklenti
4.0%
Önceki
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
418
Beklenti
Önceki
422
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
547
Beklenti
Önceki
549
18:00
USD
Federal Bütçe Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​57.6 B
Önceki
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki