REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

84.50 USD 0.32 (0.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de REGL a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 84.50 et à un maximum de 84.50.

Suivez la dynamique ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action REGL aujourd'hui ?

L'action ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF est cotée à 84.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans 84.50 - 84.50, a clôturé hier à 84.18 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de REGL présente ces mises à jour.

L'action ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF verse-t-elle des dividendes ?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF est actuellement valorisé à 84.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de REGL.

Comment acheter des actions REGL ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF au cours actuel de 84.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 84.50 ou de 84.80, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de REGL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action REGL ?

Investir dans ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 71.58 - 89.45 et le prix actuel 84.50. Beaucoup comparent -0.89% et 8.51% avant de passer des ordres à 84.50 ou 84.80. Consultez le graphique du cours de REGL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ?

Le cours le plus élevé de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF l'année dernière était 89.45. Au cours de 71.58 - 89.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 84.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ?

Le cours le plus bas de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) sur l'année a été 71.58. Sa comparaison avec 84.50 et 71.58 - 89.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de REGL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action REGL a-t-elle été divisée ?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 84.18 et 4.48% après les opérations sur titres.

Range quotidien
84.50 84.50
Range Annuel
71.58 89.45
Clôture Précédente
84.18
Ouverture
84.50
Bid
84.50
Ask
84.80
Plus Bas
84.50
Plus Haut
84.50
Volume
1
Changement quotidien
0.38%
Changement Mensuel
-0.89%
Changement à 6 Mois
8.51%
Changement Annuel
4.48%
