- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
A taxa do REGL para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 83.20 e o mais alto foi 84.58.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGL Notícias
- Is ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) a Strong ETF Right Now?
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de REGL hoje?
Hoje ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) está avaliado em 83.27. O instrumento é negociado dentro de 83.20 - 84.58, o fechamento de ontem foi 84.18, e o volume de negociação atingiu 71. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de REGL em tempo real.
As ações de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF está avaliado em 83.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.95% e USD. Monitore os movimentos de REGL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de REGL?
Você pode comprar ações de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) pelo preço atual 83.27. Ordens geralmente são executadas perto de 83.27 ou 83.57, enquanto 71 e -1.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de REGL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de REGL?
Investir em ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF envolve considerar a faixa anual 71.58 - 89.45 e o preço atual 83.27. Muitos comparam -2.33% e 6.93% antes de enviar ordens em 83.27 ou 83.57. Estude as mudanças diárias de preço de REGL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
O maior preço de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) no último ano foi 89.45. As ações oscilaram bastante dentro de 71.58 - 89.45, e a comparação com 84.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
O menor preço de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) no ano foi 71.58. A comparação com o preço atual 83.27 e 71.58 - 89.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de REGL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de REGL?
No passado ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 84.18 e 2.95% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 84.18
- Open
- 84.50
- Bid
- 83.27
- Ask
- 83.57
- Low
- 83.20
- High
- 84.58
- Volume
- 71
- Mudança diária
- -1.08%
- Mudança mensal
- -2.33%
- Mudança de 6 meses
- 6.93%
- Mudança anual
- 2.95%
- Atu.
- 55.0
- Projeç.
- 55.2
- Prév.
- 55.1
- Atu.
- 51.2
- Projeç.
- 49.8
- Prév.
- 51.7
- Atu.
- 4.6%
- Projeç.
- 4.8%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.7%
- Projeç.
- 4.0%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 422
- Atu.
- 547
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- $57.6 bilh
- Prév.
- $-344.8 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.