CotaçõesSeções
Moedas / REGL
Voltar para Ações

REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

83.27 USD 0.91 (1.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do REGL para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 83.20 e o mais alto foi 84.58.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REGL Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de REGL hoje?

Hoje ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) está avaliado em 83.27. O instrumento é negociado dentro de 83.20 - 84.58, o fechamento de ontem foi 84.18, e o volume de negociação atingiu 71. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de REGL em tempo real.

As ações de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF pagam dividendos?

Atualmente ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF está avaliado em 83.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.95% e USD. Monitore os movimentos de REGL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de REGL?

Você pode comprar ações de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) pelo preço atual 83.27. Ordens geralmente são executadas perto de 83.27 ou 83.57, enquanto 71 e -1.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de REGL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de REGL?

Investir em ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF envolve considerar a faixa anual 71.58 - 89.45 e o preço atual 83.27. Muitos comparam -2.33% e 6.93% antes de enviar ordens em 83.27 ou 83.57. Estude as mudanças diárias de preço de REGL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

O maior preço de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) no último ano foi 89.45. As ações oscilaram bastante dentro de 71.58 - 89.45, e a comparação com 84.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

O menor preço de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) no ano foi 71.58. A comparação com o preço atual 83.27 e 71.58 - 89.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de REGL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de REGL?

No passado ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 84.18 e 2.95% após os eventos corporativos.

Faixa diária
83.20 84.58
Faixa anual
71.58 89.45
Fechamento anterior
84.18
Open
84.50
Bid
83.27
Ask
83.57
Low
83.20
High
84.58
Volume
71
Mudança diária
-1.08%
Mudança mensal
-2.33%
Mudança de 6 meses
6.93%
Mudança anual
2.95%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
55.0
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
51.2
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.7%
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
418
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
547
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.