报价部分
货币 / REGL
回到股票

REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

83.27 USD 0.91 (1.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日REGL汇率已更改-1.08%。当日，交易品种以低点83.20和高点84.58进行交易。

关注ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REGL新闻

常见问题解答

REGL股票今天的价格是多少？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票今天的定价为83.27。它在83.20 - 84.58范围内交易，昨天的收盘价为84.18，交易量达到71。REGL的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票是否支付股息？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF目前的价值为83.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.95%和USD。实时查看图表以跟踪REGL走势。

如何购买REGL股票？

您可以以83.27的当前价格购买ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票。订单通常设置在83.27或83.57附近，而71和-1.46%显示市场活动。立即关注REGL的实时图表更新。

如何投资REGL股票？

投资ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF需要考虑年度范围71.58 - 89.45和当前价格83.27。许多人在以83.27或83.57下订单之前，会比较-2.33%和。实时查看REGL价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF的最高价格是89.45。在71.58 - 89.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF的绩效。

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF（REGL）的最低价格为71.58。将其与当前的83.27和71.58 - 89.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REGL股票是什么时候拆分的？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.18和2.95%中可见。

日范围
83.20 84.58
年范围
71.58 89.45
前一天收盘价
84.18
开盘价
84.50
卖价
83.27
买价
83.57
最低价
83.20
最高价
84.58
交易量
71
日变化
-1.08%
月变化
-2.33%
6个月变化
6.93%
年变化
2.95%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
55.0
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.2
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.7%
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
547
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值