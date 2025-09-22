REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
今日REGL汇率已更改-1.08%。当日，交易品种以低点83.20和高点84.58进行交易。
关注ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGL新闻
常见问题解答
REGL股票今天的价格是多少？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票今天的定价为83.27。它在83.20 - 84.58范围内交易，昨天的收盘价为84.18，交易量达到71。REGL的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票是否支付股息？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF目前的价值为83.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.95%和USD。实时查看图表以跟踪REGL走势。
如何购买REGL股票？
您可以以83.27的当前价格购买ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票。订单通常设置在83.27或83.57附近，而71和-1.46%显示市场活动。立即关注REGL的实时图表更新。
如何投资REGL股票？
投资ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF需要考虑年度范围71.58 - 89.45和当前价格83.27。许多人在以83.27或83.57下订单之前，会比较-2.33%和。实时查看REGL价格图表，了解每日变化。
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF的最高价格是89.45。在71.58 - 89.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF的绩效。
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF股票的最低价格是多少？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF（REGL）的最低价格为71.58。将其与当前的83.27和71.58 - 89.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REGL股票是什么时候拆分的？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.18和2.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 84.18
- 开盘价
- 84.50
- 卖价
- 83.27
- 买价
- 83.57
- 最低价
- 83.20
- 最高价
- 84.58
- 交易量
- 71
- 日变化
- -1.08%
- 月变化
- -2.33%
- 6个月变化
- 6.93%
- 年变化
- 2.95%
- 实际值
- 55.0
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
- 51.2
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
- 3.7%
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 418
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
- 547
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值