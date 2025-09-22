КотировкиРазделы
REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

83.27 USD 0.91 (1.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REGL за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.20, а максимальная — 84.58.

Следите за динамикой ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REGL сегодня?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) сегодня оценивается на уровне 83.27. Инструмент торгуется в пределах 83.20 - 84.58, вчерашнее закрытие составило 84.18, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REGL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 83.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.95% и USD. Отслеживайте движения REGL на графике в реальном времени.

Как купить акции REGL?

Вы можете купить акции ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) по текущей цене 83.27. Ордера обычно размещаются около 83.27 или 83.57, тогда как 71 и -1.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REGL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REGL?

Инвестирование в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 71.58 - 89.45 и текущей цены 83.27. Многие сравнивают -2.33% и 6.93% перед размещением ордеров на 83.27 или 83.57. Изучайте ежедневные изменения цены REGL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) за последний год составила 89.45. Акции заметно колебались в пределах 71.58 - 89.45, сравнение с 84.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) за год составила 71.58. Сравнение с текущими 83.27 и 71.58 - 89.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REGL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REGL?

В прошлом ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.18 и 2.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
83.20 84.58
Годовой диапазон
71.58 89.45
Предыдущее закрытие
84.18
Open
84.50
Bid
83.27
Ask
83.57
Low
83.20
High
84.58
Объем
71
Дневное изменение
-1.08%
Месячное изменение
-2.33%
6-месячное изменение
6.93%
Годовое изменение
2.95%
