REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Курс REGL за сегодня изменился на -1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.20, а максимальная — 84.58.
Следите за динамикой ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости REGL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REGL сегодня?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) сегодня оценивается на уровне 83.27. Инструмент торгуется в пределах 83.20 - 84.58, вчерашнее закрытие составило 84.18, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REGL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF в настоящее время оценивается в 83.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.95% и USD. Отслеживайте движения REGL на графике в реальном времени.
Как купить акции REGL?
Вы можете купить акции ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) по текущей цене 83.27. Ордера обычно размещаются около 83.27 или 83.57, тогда как 71 и -1.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REGL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REGL?
Инвестирование в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF предполагает учет годового диапазона 71.58 - 89.45 и текущей цены 83.27. Многие сравнивают -2.33% и 6.93% перед размещением ордеров на 83.27 или 83.57. Изучайте ежедневные изменения цены REGL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) за последний год составила 89.45. Акции заметно колебались в пределах 71.58 - 89.45, сравнение с 84.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) за год составила 71.58. Сравнение с текущими 83.27 и 71.58 - 89.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REGL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REGL?
В прошлом ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.18 и 2.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.18
- Open
- 84.50
- Bid
- 83.27
- Ask
- 83.57
- Low
- 83.20
- High
- 84.58
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- -1.08%
- Месячное изменение
- -2.33%
- 6-месячное изменение
- 6.93%
- Годовое изменение
- 2.95%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
- 547
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.