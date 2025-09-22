- Panorámica
REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
El tipo de cambio de REGL de hoy ha cambiado un 0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 84.50, mientras que el máximo ha alcanzado 84.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de REGL hoy?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) se evalúa hoy en 84.50. El instrumento se negocia dentro de 84.50 - 84.50; el cierre de ayer ha sido 84.18 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios REGL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF se evalúa actualmente en 84.50. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.48% y USD. Monitoree los movimientos de REGL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de REGL?
Puede comprar acciones de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) al precio actual de 84.50. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 84.50 o 84.80, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de REGL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de REGL?
Invertir en ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF implica tener en cuenta el rango anual 71.58 - 89.45 y el precio actual 84.50. Muchos comparan -0.89% y 8.51% antes de colocar órdenes en 84.50 o 84.80. Estudie los cambios diarios de precios de REGL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
El precio más alto de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) en el último año ha sido 89.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 71.58 - 89.45, una comparación con 84.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
El precio más bajo de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) para el año ha sido 71.58. La comparación con los actuales 84.50 y 71.58 - 89.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de REGL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de REGL?
En el pasado, ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 84.18 y 4.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 84.18
- Open
- 84.50
- Bid
- 84.50
- Ask
- 84.80
- Low
- 84.50
- High
- 84.50
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.38%
- Cambio mensual
- -0.89%
- Cambio a 6 meses
- 8.51%
- Cambio anual
- 4.48%
- Act.
-
- Pronós.
- 55.2
- Prev.
- 55.1
- Act.
-
- Pronós.
- 49.8
- Prev.
- 51.7
- Act.
-
- Pronós.
- 4.8%
- Prev.
- 4.7%
- Act.
-
- Pronós.
- 4.0%
- Prev.
- 3.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 422
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 549
- Act.
-
- Pronós.
- $57.6 B
- Prev.
- $-344.8 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.