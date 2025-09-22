KurseKategorien
Währungen / REGL
Zurück zum Aktien

REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

84.50 USD 0.32 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von REGL hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.50 bis zu einem Hoch von 84.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REGL News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von REGL heute?

Die Aktie von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) notiert heute bei 84.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 84.50 - 84.50 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 84.18 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von REGL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie REGL Dividenden?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF wird derzeit mit 84.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von REGL zu verfolgen.

Wie kaufe ich REGL-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) zum aktuellen Kurs von 84.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 84.50 oder 84.80 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von REGL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in REGL-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF müssen die jährliche Spanne 71.58 - 89.45 und der aktuelle Kurs 84.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.89% und 8.51%, bevor sie Orders zu 84.50 oder 84.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von REGL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Der höchste Kurs von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) im vergangenen Jahr lag bei 89.45. Innerhalb von 71.58 - 89.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 84.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Der niedrigste Kurs von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) im Laufe des Jahres betrug 71.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 84.50 und der Spanne 71.58 - 89.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von REGL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von REGL statt?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 84.18 und 4.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
84.50 84.50
Jahresspanne
71.58 89.45
Vorheriger Schlusskurs
84.18
Eröffnung
84.50
Bid
84.50
Ask
84.80
Tief
84.50
Hoch
84.50
Volumen
1
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
-0.89%
6-Monatsänderung
8.51%
Jahresänderung
4.48%
10 Oktober, Freitag
14:00
USD
Michigan, Konsumklima
Akt
55.0
Erw
55.2
Vorh
55.1
14:00
USD
Michigan, Konsumentenerwartungen
Akt
51.2
Erw
49.8
Vorh
51.7
14:00
USD
Michigan, Inflationserwartungen
Akt
Erw
4.8%
Vorh
4.7%
14:00
USD
Michigan, 5-jährige Inflationserwartungen
Akt
Erw
4.0%
Vorh
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
422
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
549
18:00
USD
Staatshaushalt
Akt
Erw
$​57.6 B
Vorh
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh