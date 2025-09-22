- Übersicht
REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Der Wechselkurs von REGL hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.50 bis zu einem Hoch von 84.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGL News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von REGL heute?
Die Aktie von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) notiert heute bei 84.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 84.50 - 84.50 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 84.18 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von REGL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie REGL Dividenden?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF wird derzeit mit 84.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von REGL zu verfolgen.
Wie kaufe ich REGL-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) zum aktuellen Kurs von 84.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 84.50 oder 84.80 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von REGL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in REGL-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF müssen die jährliche Spanne 71.58 - 89.45 und der aktuelle Kurs 84.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.89% und 8.51%, bevor sie Orders zu 84.50 oder 84.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von REGL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Der höchste Kurs von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) im vergangenen Jahr lag bei 89.45. Innerhalb von 71.58 - 89.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 84.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) im Laufe des Jahres betrug 71.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 84.50 und der Spanne 71.58 - 89.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von REGL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von REGL statt?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 84.18 und 4.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 84.18
- Eröffnung
- 84.50
- Bid
- 84.50
- Ask
- 84.80
- Tief
- 84.50
- Hoch
- 84.50
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- -0.89%
- 6-Monatsänderung
- 8.51%
- Jahresänderung
- 4.48%
- Akt
- 55.0
- Erw
- 55.2
- Vorh
- 55.1
- Akt
- 51.2
- Erw
- 49.8
- Vorh
- 51.7
- Akt
-
- Erw
- 4.8%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
-
- Erw
- 4.0%
- Vorh
- 3.7%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 422
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- $57.6 B
- Vorh
- $-344.8 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh