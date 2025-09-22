QuotazioniSezioni
REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

84.50 USD 0.32 (0.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio REGL ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 84.50 e ad un massimo di 84.50.

Segui le dinamiche di ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni REGL oggi?

Oggi le azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF sono prezzate a 84.50. Viene scambiato all'interno di 84.50 - 84.50, la chiusura di ieri è stata 84.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di REGL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF pagano dividendi?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF è attualmente valutato a 84.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di REGL.

Come acquistare azioni REGL?

Puoi acquistare azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF al prezzo attuale di 84.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 84.50 o 84.80, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di REGL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni REGL?

Investire in ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF implica considerare l'intervallo annuale 71.58 - 89.45 e il prezzo attuale 84.50. Molti confrontano -0.89% e 8.51% prima di effettuare ordini su 84.50 o 84.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di REGL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Il prezzo massimo di ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF nell'ultimo anno è stato 89.45. All'interno di 71.58 - 89.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 84.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Il prezzo più basso di ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) nel corso dell'anno è stato 71.58. Confrontandolo con gli attuali 84.50 e 71.58 - 89.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda REGL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di REGL?

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 84.18 e 4.48%.

Intervallo Giornaliero
84.50 84.50
Intervallo Annuale
71.58 89.45
Chiusura Precedente
84.18
Apertura
84.50
Bid
84.50
Ask
84.80
Minimo
84.50
Massimo
84.50
Volume
1
Variazione giornaliera
0.38%
Variazione Mensile
-0.89%
Variazione Semestrale
8.51%
Variazione Annuale
4.48%
