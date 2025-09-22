- Panoramica
REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Il tasso di cambio REGL ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 84.50 e ad un massimo di 84.50.
Segui le dinamiche di ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni REGL oggi?
Oggi le azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF sono prezzate a 84.50. Viene scambiato all'interno di 84.50 - 84.50, la chiusura di ieri è stata 84.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di REGL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF pagano dividendi?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF è attualmente valutato a 84.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di REGL.
Come acquistare azioni REGL?
Puoi acquistare azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF al prezzo attuale di 84.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 84.50 o 84.80, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di REGL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni REGL?
Investire in ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF implica considerare l'intervallo annuale 71.58 - 89.45 e il prezzo attuale 84.50. Molti confrontano -0.89% e 8.51% prima di effettuare ordini su 84.50 o 84.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di REGL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Il prezzo massimo di ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF nell'ultimo anno è stato 89.45. All'interno di 71.58 - 89.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 84.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?
Il prezzo più basso di ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) nel corso dell'anno è stato 71.58. Confrontandolo con gli attuali 84.50 e 71.58 - 89.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda REGL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di REGL?
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 84.18 e 4.48%.
- Chiusura Precedente
- 84.18
- Apertura
- 84.50
- Bid
- 84.50
- Ask
- 84.80
- Minimo
- 84.50
- Massimo
- 84.50
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.38%
- Variazione Mensile
- -0.89%
- Variazione Semestrale
- 8.51%
- Variazione Annuale
- 4.48%
- Agire
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Agire
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Agire
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev