REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

84.50 USD 0.32 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

REGLの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり84.50の安値と84.50の高値で取引されました。

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

REGL株の現在の価格は？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株価は本日84.50です。84.50 - 84.50内で取引され、前日の終値は84.18、取引量は1に達しました。REGLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株は配当を出しますか？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの現在の価格は84.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.48%やUSDにも注目します。REGLの動きはライブチャートで確認できます。

REGL株を買う方法は？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株は現在84.50で購入可能です。注文は通常84.50または84.80付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。REGLの最新情報はライブチャートで確認できます。

REGL株に投資する方法は？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFへの投資では、年間の値幅71.58 - 89.45と現在の84.50を考慮します。注文は多くの場合84.50や84.80で行われる前に、-0.89%や8.51%と比較されます。REGLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株の最高値は？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの過去1年の最高値は89.45でした。71.58 - 89.45内で株価は大きく変動し、84.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株の最低値は？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF(REGL)の年間最安値は71.58でした。現在の84.50や71.58 - 89.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。REGLの動きはライブチャートで確認できます。

REGLの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、84.18、4.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
84.50 84.50
1年のレンジ
71.58 89.45
以前の終値
84.18
始値
84.50
買値
84.50
買値
84.80
安値
84.50
高値
84.50
出来高
1
1日の変化
0.38%
1ヶ月の変化
-0.89%
6ヶ月の変化
8.51%
1年の変化
4.48%
