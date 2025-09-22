- 概要
REGL: ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGLの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり84.50の安値と84.50の高値で取引されました。
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
REGL株の現在の価格は？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株価は本日84.50です。84.50 - 84.50内で取引され、前日の終値は84.18、取引量は1に達しました。REGLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株は配当を出しますか？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの現在の価格は84.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.48%やUSDにも注目します。REGLの動きはライブチャートで確認できます。
REGL株を買う方法は？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株は現在84.50で購入可能です。注文は通常84.50または84.80付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。REGLの最新情報はライブチャートで確認できます。
REGL株に投資する方法は？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFへの投資では、年間の値幅71.58 - 89.45と現在の84.50を考慮します。注文は多くの場合84.50や84.80で行われる前に、-0.89%や8.51%と比較されます。REGLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株の最高値は？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの過去1年の最高値は89.45でした。71.58 - 89.45内で株価は大きく変動し、84.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの株の最低値は？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF(REGL)の年間最安値は71.58でした。現在の84.50や71.58 - 89.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。REGLの動きはライブチャートで確認できます。
REGLの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、84.18、4.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 84.18
- 始値
- 84.50
- 買値
- 84.50
- 買値
- 84.80
- 安値
- 84.50
- 高値
- 84.50
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- -0.89%
- 6ヶ月の変化
- 8.51%
- 1年の変化
- 4.48%
- 実際
- 55.0
- 期待
- 55.2
- 前
- 55.1
- 実際
- 51.2
- 期待
- 49.8
- 前
- 51.7
- 実際
-
- 期待
- 4.8%
- 前
- 4.7%
- 実際
-
- 期待
- 4.0%
- 前
- 3.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 422
- 実際
-
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- $57.6 B
- 前
- $-344.8 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前