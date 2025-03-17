- Genel bakış
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen
RDIV fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.75 ve Yüksek fiyatı olarak 52.08 aralığında işlem gördü.
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
RDIV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisse senedi 51.86 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 51.75 - 52.08 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 51.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 76 değerine ulaştı. RDIV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisse senedi şu anda 51.86 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.80% ve USD değerlerini izler. RDIV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
RDIV hisse senedi nasıl alınır?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisselerini şu anki 51.86 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 51.86 ve Ask 52.16 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 76 ve günlük değişim oranı -0.21% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RDIV fiyat hareketlerini takip edin.
RDIV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.55 - 53.02 ve mevcut fiyatı 51.86 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 51.86 veya Ask 52.16 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.56% ve 6 aylık değişim oranı 12.98% değerlerini karşılaştırır. RDIV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF hisse senedi yıllık olarak 53.02 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.55 - 53.02). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 51.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen performansını takip edin.
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.55 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 51.86 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.55 - 53.02 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RDIV fiyat hareketlerini izleyin.
RDIV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 51.95 ve yıllık değişim oranı 3.80% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 51.95
- Açılış
- 51.97
- Satış
- 51.86
- Alış
- 52.16
- Düşük
- 51.75
- Yüksek
- 52.08
- Hacim
- 76
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- -0.56%
- 6 aylık değişim
- 12.98%
- Yıllık değişim
- 3.80%
