RDIV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisse senedi 51.86 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 51.75 - 52.08 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 51.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 76 değerine ulaştı. RDIV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisse senedi şu anda 51.86 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.80% ve USD değerlerini izler. RDIV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RDIV hisse senedi nasıl alınır? Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisselerini şu anki 51.86 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 51.86 ve Ask 52.16 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 76 ve günlük değişim oranı -0.21% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RDIV fiyat hareketlerini takip edin.

RDIV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.55 - 53.02 ve mevcut fiyatı 51.86 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 51.86 veya Ask 52.16 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.56% ve 6 aylık değişim oranı 12.98% değerlerini karşılaştırır. RDIV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF hisse senedi yıllık olarak 53.02 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.55 - 53.02). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 51.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen performansını takip edin.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.55 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 51.86 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.55 - 53.02 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RDIV fiyat hareketlerini izleyin.