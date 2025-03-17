クォートセクション
通貨 / RDIV
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen

51.36 USD 0.50 (0.96%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RDIVの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり51.36の安値と51.85の高値で取引されました。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RDIV株の現在の価格は？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividenの株価は本日51.36です。51.36 - 51.85内で取引され、前日の終値は51.86、取引量は72に達しました。RDIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividenの株は配当を出しますか？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividenの現在の価格は51.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.80%やUSDにも注目します。RDIVの動きはライブチャートで確認できます。

RDIV株を買う方法は？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividenの株は現在51.36で購入可能です。注文は通常51.36または51.66付近で行われ、72や-0.95%が市場の動きを示します。RDIVの最新情報はライブチャートで確認できます。

RDIV株に投資する方法は？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividenへの投資では、年間の値幅41.55 - 53.02と現在の51.36を考慮します。注文は多くの場合51.36や51.66で行われる前に、-1.51%や11.90%と比較されます。RDIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFの株の最高値は？

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFの過去1年の最高値は53.02でした。41.55 - 53.02内で株価は大きく変動し、51.86と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividenのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFの株の最低値は？

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF(RDIV)の年間最安値は41.55でした。現在の51.36や41.55 - 53.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RDIVの動きはライブチャートで確認できます。

RDIVの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividenは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.86、2.80%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.36 51.85
1年のレンジ
41.55 53.02
以前の終値
51.86
始値
51.85
買値
51.36
買値
51.66
安値
51.36
高値
51.85
出来高
72
1日の変化
-0.96%
1ヶ月の変化
-1.51%
6ヶ月の変化
11.90%
1年の変化
2.80%
