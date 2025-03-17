CotizacionesSecciones
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen

51.36 USD 0.50 (0.96%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RDIV de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.36, mientras que el máximo ha alcanzado 51.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de RDIV hoy?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) se evalúa hoy en 51.36. El instrumento se negocia dentro de 51.36 - 51.85; el cierre de ayer ha sido 51.86 y el volumen comercial ha alcanzado 72. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RDIV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen se evalúa actualmente en 51.36. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.80% y USD. Monitoree los movimientos de RDIV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de RDIV?

Puede comprar acciones de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) al precio actual de 51.36. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.36 o 51.66, mientras que 72 y -0.95% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RDIV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de RDIV?

Invertir en Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen implica tener en cuenta el rango anual 41.55 - 53.02 y el precio actual 51.36. Muchos comparan -1.51% y 11.90% antes de colocar órdenes en 51.36 o 51.66. Estudie los cambios diarios de precios de RDIV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

El precio más alto de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) en el último año ha sido 53.02. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.55 - 53.02, una comparación con 51.86 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

El precio más bajo de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) para el año ha sido 41.55. La comparación con los actuales 51.36 y 41.55 - 53.02 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RDIV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RDIV?

En el pasado, Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.86 y 2.80% después de las acciones corporativas.

Rango diario
51.36 51.85
Rango anual
41.55 53.02
Cierres anteriores
51.86
Open
51.85
Bid
51.36
Ask
51.66
Low
51.36
High
51.85
Volumen
72
Cambio diario
-0.96%
Cambio mensual
-1.51%
Cambio a 6 meses
11.90%
Cambio anual
2.80%
