- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen
El tipo de cambio de RDIV de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.36, mientras que el máximo ha alcanzado 51.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDIV News
- Should Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) Be on Your Investing Radar?
- RDIV: The Dividend Fund You Should Avoid (NYSEARCA:RDIV)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RDIV hoy?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) se evalúa hoy en 51.36. El instrumento se negocia dentro de 51.36 - 51.85; el cierre de ayer ha sido 51.86 y el volumen comercial ha alcanzado 72. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RDIV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen se evalúa actualmente en 51.36. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.80% y USD. Monitoree los movimientos de RDIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RDIV?
Puede comprar acciones de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) al precio actual de 51.36. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.36 o 51.66, mientras que 72 y -0.95% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RDIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RDIV?
Invertir en Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen implica tener en cuenta el rango anual 41.55 - 53.02 y el precio actual 51.36. Muchos comparan -1.51% y 11.90% antes de colocar órdenes en 51.36 o 51.66. Estudie los cambios diarios de precios de RDIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
El precio más alto de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) en el último año ha sido 53.02. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.55 - 53.02, una comparación con 51.86 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
El precio más bajo de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) para el año ha sido 41.55. La comparación con los actuales 51.36 y 41.55 - 53.02 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RDIV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RDIV?
En el pasado, Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.86 y 2.80% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 51.86
- Open
- 51.85
- Bid
- 51.36
- Ask
- 51.66
- Low
- 51.36
- High
- 51.85
- Volumen
- 72
- Cambio diario
- -0.96%
- Cambio mensual
- -1.51%
- Cambio a 6 meses
- 11.90%
- Cambio anual
- 2.80%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%