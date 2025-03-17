- Обзор рынка
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen
Курс RDIV за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.75, а максимальная — 52.08.
Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RDIV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RDIV сегодня?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) сегодня оценивается на уровне 51.86. Инструмент торгуется в пределах 51.75 - 52.08, вчерашнее закрытие составило 51.95, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen в настоящее время оценивается в 51.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.80% и USD. Отслеживайте движения RDIV на графике в реальном времени.
Как купить акции RDIV?
Вы можете купить акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) по текущей цене 51.86. Ордера обычно размещаются около 51.86 или 52.16, тогда как 76 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RDIV?
Инвестирование в Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen предполагает учет годового диапазона 41.55 - 53.02 и текущей цены 51.86. Многие сравнивают -0.56% и 12.98% перед размещением ордеров на 51.86 или 52.16. Изучайте ежедневные изменения цены RDIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) за последний год составила 53.02. Акции заметно колебались в пределах 41.55 - 53.02, сравнение с 51.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) за год составила 41.55. Сравнение с текущими 51.86 и 41.55 - 53.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RDIV?
В прошлом Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.95 и 3.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.95
- Open
- 51.97
- Bid
- 51.86
- Ask
- 52.16
- Low
- 51.75
- High
- 52.08
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -0.56%
- 6-месячное изменение
- 12.98%
- Годовое изменение
- 3.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.651%