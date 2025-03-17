КотировкиРазделы
Валюты / RDIV
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen

51.86 USD 0.09 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RDIV за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.75, а максимальная — 52.08.

Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RDIV сегодня?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) сегодня оценивается на уровне 51.86. Инструмент торгуется в пределах 51.75 - 52.08, вчерашнее закрытие составило 51.95, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen в настоящее время оценивается в 51.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.80% и USD. Отслеживайте движения RDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции RDIV?

Вы можете купить акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) по текущей цене 51.86. Ордера обычно размещаются около 51.86 или 52.16, тогда как 76 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RDIV?

Инвестирование в Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen предполагает учет годового диапазона 41.55 - 53.02 и текущей цены 51.86. Многие сравнивают -0.56% и 12.98% перед размещением ордеров на 51.86 или 52.16. Изучайте ежедневные изменения цены RDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) за последний год составила 53.02. Акции заметно колебались в пределах 41.55 - 53.02, сравнение с 51.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) за год составила 41.55. Сравнение с текущими 51.86 и 41.55 - 53.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RDIV?

В прошлом Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.95 и 3.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.75 52.08
Годовой диапазон
41.55 53.02
Предыдущее закрытие
51.95
Open
51.97
Bid
51.86
Ask
52.16
Low
51.75
High
52.08
Объем
76
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
-0.56%
6-месячное изменение
12.98%
Годовое изменение
3.80%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.