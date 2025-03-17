报价部分
货币 / RDIV
回到股票

RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen

51.86 USD 0.09 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RDIV汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点51.75和高点52.08进行交易。

关注Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDIV新闻

常见问题解答

RDIV股票今天的价格是多少？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen股票今天的定价为51.86。它在51.75 - 52.08范围内交易，昨天的收盘价为51.95，交易量达到76。RDIV的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen股票是否支付股息？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen目前的价值为51.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.80%和USD。实时查看图表以跟踪RDIV走势。

如何购买RDIV股票？

您可以以51.86的当前价格购买Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen股票。订单通常设置在51.86或52.16附近，而76和-0.21%显示市场活动。立即关注RDIV的实时图表更新。

如何投资RDIV股票？

投资Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen需要考虑年度范围41.55 - 53.02和当前价格51.86。许多人在以51.86或52.16下订单之前，会比较-0.56%和。实时查看RDIV价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF的最高价格是53.02。在41.55 - 53.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen的绩效。

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF（RDIV）的最低价格为41.55。将其与当前的51.86和41.55 - 53.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDIV股票是什么时候拆分的？

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.95和3.80%中可见。

日范围
51.75 52.08
年范围
41.55 53.02
前一天收盘价
51.95
开盘价
51.97
卖价
51.86
买价
52.16
最低价
51.75
最高价
52.08
交易量
76
日变化
-0.17%
月变化
-0.56%
6个月变化
12.98%
年变化
3.80%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值