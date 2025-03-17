- Aperçu
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen
Le taux de change de RDIV a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.84 et à un maximum de 52.31.
Suivez la dynamique Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RDIV aujourd'hui ?
L'action Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen est cotée à 51.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 51.84 - 52.31, a clôturé hier à 52.25 et son volume d'échange a atteint 77. Le graphique en temps réel du cours de RDIV présente ces mises à jour.
L'action Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen est actuellement valorisé à 51.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RDIV.
Comment acheter des actions RDIV ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen au cours actuel de 51.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.95 ou de 52.25, le 77 et le -0.69% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RDIV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RDIV ?
Investir dans Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.55 - 53.02 et le prix actuel 51.95. Beaucoup comparent -0.38% et 13.18% avant de passer des ordres à 51.95 ou 52.25. Consultez le graphique du cours de RDIV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF l'année dernière était 53.02. Au cours de 41.55 - 53.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) sur l'année a été 41.55. Sa comparaison avec 51.95 et 41.55 - 53.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RDIV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RDIV a-t-elle été divisée ?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.25 et 3.98% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.25
- Ouverture
- 52.31
- Bid
- 51.95
- Ask
- 52.25
- Plus Bas
- 51.84
- Plus Haut
- 52.31
- Volume
- 77
- Changement quotidien
- -0.57%
- Changement Mensuel
- -0.38%
- Changement à 6 Mois
- 13.18%
- Changement Annuel
- 3.98%
- Act
- 3.715 M
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Act
- -0.763 M
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
