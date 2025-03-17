- Visão do mercado
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen
A taxa do RDIV para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.75 e o mais alto foi 52.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RDIV hoje?
Hoje Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) está avaliado em 51.86. O instrumento é negociado dentro de 51.75 - 52.08, o fechamento de ontem foi 51.95, e o volume de negociação atingiu 76. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RDIV em tempo real.
As ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen pagam dividendos?
Atualmente Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen está avaliado em 51.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.80% e USD. Monitore os movimentos de RDIV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RDIV?
Você pode comprar ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) pelo preço atual 51.86. Ordens geralmente são executadas perto de 51.86 ou 52.16, enquanto 76 e -0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RDIV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RDIV?
Investir em Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen envolve considerar a faixa anual 41.55 - 53.02 e o preço atual 51.86. Muitos comparam -0.56% e 12.98% antes de enviar ordens em 51.86 ou 52.16. Estude as mudanças diárias de preço de RDIV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
O maior preço de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) no último ano foi 53.02. As ações oscilaram bastante dentro de 41.55 - 53.02, e a comparação com 51.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
O menor preço de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) no ano foi 41.55. A comparação com o preço atual 51.86 e 41.55 - 53.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RDIV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RDIV?
No passado Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.95 e 3.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 51.95
- Open
- 51.97
- Bid
- 51.86
- Ask
- 52.16
- Low
- 51.75
- High
- 52.08
- Volume
- 76
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- -0.56%
- Mudança de 6 meses
- 12.98%
- Mudança anual
- 3.80%
- 4.651%