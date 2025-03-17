CotaçõesSeções
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen

51.86 USD 0.09 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RDIV para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.75 e o mais alto foi 52.08.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

RDIV Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RDIV hoje?

Hoje Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) está avaliado em 51.86. O instrumento é negociado dentro de 51.75 - 52.08, o fechamento de ontem foi 51.95, e o volume de negociação atingiu 76. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RDIV em tempo real.

As ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen pagam dividendos?

Atualmente Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen está avaliado em 51.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.80% e USD. Monitore os movimentos de RDIV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RDIV?

Você pode comprar ações de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) pelo preço atual 51.86. Ordens geralmente são executadas perto de 51.86 ou 52.16, enquanto 76 e -0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RDIV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RDIV?

Investir em Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen envolve considerar a faixa anual 41.55 - 53.02 e o preço atual 51.86. Muitos comparam -0.56% e 12.98% antes de enviar ordens em 51.86 ou 52.16. Estude as mudanças diárias de preço de RDIV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

O maior preço de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) no último ano foi 53.02. As ações oscilaram bastante dentro de 41.55 - 53.02, e a comparação com 51.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

O menor preço de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) no ano foi 41.55. A comparação com o preço atual 51.86 e 41.55 - 53.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RDIV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RDIV?

No passado Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.95 e 3.80% após os eventos corporativos.

Faixa diária
51.75 52.08
Faixa anual
41.55 53.02
Fechamento anterior
51.95
Open
51.97
Bid
51.86
Ask
52.16
Low
51.75
High
52.08
Volume
76
Mudança diária
-0.17%
Mudança mensal
-0.56%
Mudança de 6 meses
12.98%
Mudança anual
3.80%
09 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:35
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE)
Atu.
Projeç.
Prév.
16:45
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Bond a 30 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.651%
19:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.