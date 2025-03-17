- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen
Il tasso di cambio RDIV ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.83 e ad un massimo di 52.06.
Segui le dinamiche di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDIV News
- Should Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) Be on Your Investing Radar?
- RDIV: The Dividend Fund You Should Avoid (NYSEARCA:RDIV)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RDIV oggi?
Oggi le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen sono prezzate a 52.06. Viene scambiato all'interno di 51.83 - 52.06, la chiusura di ieri è stata 51.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RDIV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen pagano dividendi?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen è attualmente valutato a 52.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RDIV.
Come acquistare azioni RDIV?
Puoi acquistare azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen al prezzo attuale di 52.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.06 o 52.36, mentre 20 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RDIV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RDIV?
Investire in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen implica considerare l'intervallo annuale 41.55 - 53.02 e il prezzo attuale 52.06. Molti confrontano -0.17% e 13.42% prima di effettuare ordini su 52.06 o 52.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RDIV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Il prezzo massimo di Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF nell'ultimo anno è stato 53.02. All'interno di 41.55 - 53.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Il prezzo più basso di Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) nel corso dell'anno è stato 41.55. Confrontandolo con gli attuali 52.06 e 41.55 - 53.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RDIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RDIV?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.95 e 4.20%.
- Chiusura Precedente
- 51.95
- Apertura
- 51.97
- Bid
- 52.06
- Ask
- 52.36
- Minimo
- 51.83
- Massimo
- 52.06
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 0.21%
- Variazione Mensile
- -0.17%
- Variazione Semestrale
- 13.42%
- Variazione Annuale
- 4.20%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.715 M
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Agire
- -0.763 M
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev