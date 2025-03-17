QuotazioniSezioni
Valute / RDIV
Tornare a Azioni

RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen

52.06 USD 0.11 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RDIV ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.83 e ad un massimo di 52.06.

Segui le dinamiche di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDIV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RDIV oggi?

Oggi le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen sono prezzate a 52.06. Viene scambiato all'interno di 51.83 - 52.06, la chiusura di ieri è stata 51.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RDIV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen pagano dividendi?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen è attualmente valutato a 52.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RDIV.

Come acquistare azioni RDIV?

Puoi acquistare azioni Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen al prezzo attuale di 52.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.06 o 52.36, mentre 20 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RDIV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RDIV?

Investire in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen implica considerare l'intervallo annuale 41.55 - 53.02 e il prezzo attuale 52.06. Molti confrontano -0.17% e 13.42% prima di effettuare ordini su 52.06 o 52.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RDIV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF nell'ultimo anno è stato 53.02. All'interno di 41.55 - 53.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) nel corso dell'anno è stato 41.55. Confrontandolo con gli attuali 52.06 e 41.55 - 53.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RDIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RDIV?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.95 e 4.20%.

Intervallo Giornaliero
51.83 52.06
Intervallo Annuale
41.55 53.02
Chiusura Precedente
51.95
Apertura
51.97
Bid
52.06
Ask
52.36
Minimo
51.83
Massimo
52.06
Volume
20
Variazione giornaliera
0.21%
Variazione Mensile
-0.17%
Variazione Semestrale
13.42%
Variazione Annuale
4.20%
08 ottobre, mercoledì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 10 anni
Agire
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Verbali FOMC
Agire
Fcst
Prev
21:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev