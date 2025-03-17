- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen
Der Wechselkurs von RDIV hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.36 bis zu einem Hoch von 51.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDIV News
- Should Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) Be on Your Investing Radar?
- RDIV: The Dividend Fund You Should Avoid (NYSEARCA:RDIV)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) Be on Your Investing Radar?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- RDIV: Checking In On Invesco's High-Yielding Revenue-Weighted ETF (NYSEARCA:RDIV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RDIV heute?
Die Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) notiert heute bei 51.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.36 - 51.85 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.86 und das Handelsvolumen erreichte 72. Das Live-Chart von RDIV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RDIV Dividenden?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen wird derzeit mit 51.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RDIV zu verfolgen.
Wie kaufe ich RDIV-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) zum aktuellen Kurs von 51.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.36 oder 51.66 platziert, während 72 und -0.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RDIV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RDIV-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen müssen die jährliche Spanne 41.55 - 53.02 und der aktuelle Kurs 51.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.51% und 11.90%, bevor sie Orders zu 51.36 oder 51.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RDIV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) im vergangenen Jahr lag bei 53.02. Innerhalb von 41.55 - 53.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.86 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) im Laufe des Jahres betrug 41.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.36 und der Spanne 41.55 - 53.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RDIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RDIV statt?
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.86 und 2.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.86
- Eröffnung
- 51.85
- Bid
- 51.36
- Ask
- 51.66
- Tief
- 51.36
- Hoch
- 51.85
- Volumen
- 72
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- -1.51%
- 6-Monatsänderung
- 11.90%
- Jahresänderung
- 2.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%