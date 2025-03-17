KurseKategorien
Währungen / RDIV
RDIV: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen

51.36 USD 0.50 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RDIV hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.36 bis zu einem Hoch von 51.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RDIV heute?

Die Aktie von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) notiert heute bei 51.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.36 - 51.85 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.86 und das Handelsvolumen erreichte 72. Das Live-Chart von RDIV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RDIV Dividenden?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen wird derzeit mit 51.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RDIV zu verfolgen.

Wie kaufe ich RDIV-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen (RDIV) zum aktuellen Kurs von 51.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.36 oder 51.66 platziert, während 72 und -0.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RDIV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RDIV-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen müssen die jährliche Spanne 41.55 - 53.02 und der aktuelle Kurs 51.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.51% und 11.90%, bevor sie Orders zu 51.36 oder 51.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RDIV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) im vergangenen Jahr lag bei 53.02. Innerhalb von 41.55 - 53.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.86 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) im Laufe des Jahres betrug 41.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.36 und der Spanne 41.55 - 53.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RDIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RDIV statt?

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividen hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.86 und 2.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
51.36 51.85
Jahresspanne
41.55 53.02
Vorheriger Schlusskurs
51.86
Eröffnung
51.85
Bid
51.36
Ask
51.66
Tief
51.36
Hoch
51.85
Volumen
72
Tagesänderung
-0.96%
Monatsänderung
-1.51%
6-Monatsänderung
11.90%
Jahresänderung
2.80%
