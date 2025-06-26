- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RCI: Rogers Communication Inc
RCI fiyatı bugün 2.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.86 ve Yüksek fiyatı olarak 35.86 aralığında işlem gördü.
Rogers Communication Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCI haberleri
- Canadian Telco Turnaround: Drivers For A Potential Recovery
- Rogers Communication (RCI) Up 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Rogers to sell nine business data centres to InfraRed Capital Partners
- TELUS Q2 Earnings Down Y/Y, Revenues Up on Solid Health Unit
- Lumen's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Rogers Communications: Still Faces ARPU Pressure, But Valuation Suggests More Upside
- Rogers Communications Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Rogers Communications Q2 Earnings - Rogers Communications (NYSE:RCI)
- Qorvo Set to Report Q1 Results: Will Revenue Decline Impact Earnings?
- Rogers Communications Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RCI)
- Rogers Communication (RCI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Rogers Communication (RCI) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Rogers Q2 2025 presentation: Service revenue up 2%, free cash flow surges 39%
- Rogers Communications tops Q2 expectations, raises revenue outlook
- Rogers Communications earnings beat by $0.33, revenue topped estimates
- Rogers Communications declares 50 cents per share quarterly dividend
- Ahead of Rogers Communication (RCI) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Rogers Communications: A Look At The High-Yield Bonds (TSX:RCI.B:CA)
- TMUS Set to Report Q2 Results: Will Revenue Growth Boost Earnings?
- Barclays favors Rogers in struggling Canadian telecom sector
- Rogers Communication (RCI) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Rogers acquires BCE’s stake in MLSE for C$4.7 billion
- Rogers Communications stock price target raised to C$57 by BMO Capital
- Rogers Communications 2Q25 Investment Community Teleconference July 23, 2025 at 8:00 a.m. ET
Sıkça sorulan sorular
RCI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Rogers Communication Inc hisse senedi 35.84 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 34.86 - 35.86 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.99 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2872 değerine ulaştı. RCI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Rogers Communication Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?
Rogers Communication Inc hisse senedi şu anda 35.84 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.57% ve USD değerlerini izler. RCI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
RCI hisse senedi nasıl alınır?
Rogers Communication Inc hisselerini şu anki 35.84 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.84 ve Ask 36.14 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2872 ve günlük değişim oranı 2.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RCI fiyat hareketlerini takip edin.
RCI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Rogers Communication Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.18 - 37.42 ve mevcut fiyatı 35.84 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.84 veya Ask 36.14 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.10% ve 6 aylık değişim oranı 37.69% değerlerini karşılaştırır. RCI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ROGERS COMMUNICATIONS INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ROGERS COMMUNICATIONS INC hisse senedi yıllık olarak 37.42 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.18 - 37.42). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.99 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Rogers Communication Inc performansını takip edin.
ROGERS COMMUNICATIONS INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.18 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.84 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.18 - 37.42 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RCI fiyat hareketlerini izleyin.
RCI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Rogers Communication Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 34.99 ve yıllık değişim oranı -1.57% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 34.99
- Açılış
- 35.02
- Satış
- 35.84
- Alış
- 36.14
- Düşük
- 34.86
- Yüksek
- 35.86
- Hacim
- 2.872 K
- Günlük değişim
- 2.43%
- Aylık değişim
- 4.10%
- 6 aylık değişim
- 37.69%
- Yıllık değişim
- -1.57%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.576%
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
- $0.36 B
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $18.05 B