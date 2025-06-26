RCI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Rogers Communication Inc hisse senedi 35.84 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 34.86 - 35.86 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.99 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2872 değerine ulaştı. RCI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Rogers Communication Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Rogers Communication Inc hisse senedi şu anda 35.84 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.57% ve USD değerlerini izler. RCI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RCI hisse senedi nasıl alınır? Rogers Communication Inc hisselerini şu anki 35.84 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.84 ve Ask 36.14 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2872 ve günlük değişim oranı 2.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RCI fiyat hareketlerini takip edin.

RCI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Rogers Communication Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.18 - 37.42 ve mevcut fiyatı 35.84 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.84 veya Ask 36.14 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.10% ve 6 aylık değişim oranı 37.69% değerlerini karşılaştırır. RCI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ROGERS COMMUNICATIONS INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ROGERS COMMUNICATIONS INC hisse senedi yıllık olarak 37.42 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.18 - 37.42). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.99 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Rogers Communication Inc performansını takip edin.

ROGERS COMMUNICATIONS INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.18 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.84 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.18 - 37.42 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RCI fiyat hareketlerini izleyin.