RCI: Rogers Communication Inc

35.84 USD 0.85 (2.43%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RCI fiyatı bugün 2.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.86 ve Yüksek fiyatı olarak 35.86 aralığında işlem gördü.

Rogers Communication Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

RCI haberleri

Sıkça sorulan sorular

RCI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Rogers Communication Inc hisse senedi 35.84 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 34.86 - 35.86 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 34.99 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2872 değerine ulaştı. RCI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Rogers Communication Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?

Rogers Communication Inc hisse senedi şu anda 35.84 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.57% ve USD değerlerini izler. RCI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RCI hisse senedi nasıl alınır?

Rogers Communication Inc hisselerini şu anki 35.84 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.84 ve Ask 36.14 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2872 ve günlük değişim oranı 2.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RCI fiyat hareketlerini takip edin.

RCI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Rogers Communication Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.18 - 37.42 ve mevcut fiyatı 35.84 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.84 veya Ask 36.14 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.10% ve 6 aylık değişim oranı 37.69% değerlerini karşılaştırır. RCI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ROGERS COMMUNICATIONS INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ROGERS COMMUNICATIONS INC hisse senedi yıllık olarak 37.42 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.18 - 37.42). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 34.99 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Rogers Communication Inc performansını takip edin.

ROGERS COMMUNICATIONS INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.18 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.84 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.18 - 37.42 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RCI fiyat hareketlerini izleyin.

RCI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Rogers Communication Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 34.99 ve yıllık değişim oranı -1.57% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
34.86 35.86
Yıllık aralık
23.18 37.42
Önceki kapanış
34.99
Açılış
35.02
Satış
35.84
Alış
36.14
Düşük
34.86
Yüksek
35.86
Hacim
2.872 K
Günlük değişim
2.43%
Aylık değişim
4.10%
6 aylık değişim
37.69%
Yıllık değişim
-1.57%
07 Ekim, Salı
12:30
USD
Ticaret Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​33.988 B
Önceki
$​-78.311 B
12:30
USD
İhracat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​280.464 B
12:30
USD
İthalat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​358.775 B
14:05
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
3 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
3.576%
Beklenti
Önceki
3.485%
19:00
USD
Fed Tüketici Kredisi m/m
Açıklanan
$​0.36 B
Beklenti
$​11.24 B
Önceki
$​18.05 B