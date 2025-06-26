QuotazioniSezioni
RCI
RCI: Rogers Communication Inc

35.84 USD 0.85 (2.43%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RCI ha avuto una variazione del 2.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.86 e ad un massimo di 35.86.

Segui le dinamiche di Rogers Communication Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RCI News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RCI oggi?

Oggi le azioni Rogers Communication Inc sono prezzate a 35.84. Viene scambiato all'interno di 34.86 - 35.86, la chiusura di ieri è stata 34.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 2872. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RCI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Rogers Communication Inc pagano dividendi?

Rogers Communication Inc è attualmente valutato a 35.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RCI.

Come acquistare azioni RCI?

Puoi acquistare azioni Rogers Communication Inc al prezzo attuale di 35.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.84 o 36.14, mentre 2872 e 2.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RCI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RCI?

Investire in Rogers Communication Inc implica considerare l'intervallo annuale 23.18 - 37.42 e il prezzo attuale 35.84. Molti confrontano 4.10% e 37.69% prima di effettuare ordini su 35.84 o 36.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RCI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ROGERS COMMUNICATIONS INC?

Il prezzo massimo di ROGERS COMMUNICATIONS INC nell'ultimo anno è stato 37.42. All'interno di 23.18 - 37.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Rogers Communication Inc utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ROGERS COMMUNICATIONS INC?

Il prezzo più basso di ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) nel corso dell'anno è stato 23.18. Confrontandolo con gli attuali 35.84 e 23.18 - 37.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RCI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RCI?

Rogers Communication Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.99 e -1.57%.

Intervallo Giornaliero
34.86 35.86
Intervallo Annuale
23.18 37.42
Chiusura Precedente
34.99
Apertura
35.02
Bid
35.84
Ask
36.14
Minimo
34.86
Massimo
35.86
Volume
2.872 K
Variazione giornaliera
2.43%
Variazione Mensile
4.10%
Variazione Semestrale
37.69%
Variazione Annuale
-1.57%
