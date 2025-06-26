CotizacionesSecciones
RCI
RCI: Rogers Communication Inc

35.84 USD 0.85 (2.43%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RCI de hoy ha cambiado un 2.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.86, mientras que el máximo ha alcanzado 35.86.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Rogers Communication Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de RCI hoy?

Rogers Communication Inc (RCI) se evalúa hoy en 35.84. El instrumento se negocia dentro de 34.86 - 35.86; el cierre de ayer ha sido 34.99 y el volumen comercial ha alcanzado 2872. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RCI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Rogers Communication Inc?

Rogers Communication Inc se evalúa actualmente en 35.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.57% y USD. Monitoree los movimientos de RCI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de RCI?

Puede comprar acciones de Rogers Communication Inc (RCI) al precio actual de 35.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.84 o 36.14, mientras que 2872 y 2.34% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RCI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de RCI?

Invertir en Rogers Communication Inc implica tener en cuenta el rango anual 23.18 - 37.42 y el precio actual 35.84. Muchos comparan 4.10% y 37.69% antes de colocar órdenes en 35.84 o 36.14. Estudie los cambios diarios de precios de RCI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ROGERS COMMUNICATIONS INC?

El precio más alto de ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) en el último año ha sido 37.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.18 - 37.42, una comparación con 34.99 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Rogers Communication Inc en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ROGERS COMMUNICATIONS INC?

El precio más bajo de ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) para el año ha sido 23.18. La comparación con los actuales 35.84 y 23.18 - 37.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RCI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RCI?

En el pasado, Rogers Communication Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.99 y -1.57% después de las acciones corporativas.

Rango diario
34.86 35.86
Rango anual
23.18 37.42
Cierres anteriores
34.99
Open
35.02
Bid
35.84
Ask
36.14
Low
34.86
High
35.86
Volumen
2.872 K
Cambio diario
2.43%
Cambio mensual
4.10%
Cambio a 6 meses
37.69%
Cambio anual
-1.57%
08 octubre, miércoles
13:30
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
Pronós.
3.334 M
Prev.
1.792 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
Pronós.
-0.205 M
Prev.
-0.271 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
4.033%
18:00
USD
Minutas del CFMA
Act.
Pronós.
Prev.
21:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.