RCI: Rogers Communication Inc

35.84 USD 0.85 (2.43%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RCI para hoje mudou para 2.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.86 e o mais alto foi 35.86.

Veja a dinâmica do par de moedas Rogers Communication Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

RCI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RCI hoje?

Hoje Rogers Communication Inc (RCI) está avaliado em 35.84. O instrumento é negociado dentro de 34.86 - 35.86, o fechamento de ontem foi 34.99, e o volume de negociação atingiu 2872. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RCI em tempo real.

As ações de Rogers Communication Inc pagam dividendos?

Atualmente Rogers Communication Inc está avaliado em 35.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.57% e USD. Monitore os movimentos de RCI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RCI?

Você pode comprar ações de Rogers Communication Inc (RCI) pelo preço atual 35.84. Ordens geralmente são executadas perto de 35.84 ou 36.14, enquanto 2872 e 2.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RCI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RCI?

Investir em Rogers Communication Inc envolve considerar a faixa anual 23.18 - 37.42 e o preço atual 35.84. Muitos comparam 4.10% e 37.69% antes de enviar ordens em 35.84 ou 36.14. Estude as mudanças diárias de preço de RCI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ROGERS COMMUNICATIONS INC?

O maior preço de ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) no último ano foi 37.42. As ações oscilaram bastante dentro de 23.18 - 37.42, e a comparação com 34.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Rogers Communication Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ROGERS COMMUNICATIONS INC?

O menor preço de ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) no ano foi 23.18. A comparação com o preço atual 35.84 e 23.18 - 37.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RCI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RCI?

No passado Rogers Communication Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.99 e -1.57% após os eventos corporativos.

Faixa diária
34.86 35.86
Faixa anual
23.18 37.42
Fechamento anterior
34.99
Open
35.02
Bid
35.84
Ask
36.14
Low
34.86
High
35.86
Volume
2.872 K
Mudança diária
2.43%
Mudança mensal
4.10%
Mudança de 6 meses
37.69%
Mudança anual
-1.57%
