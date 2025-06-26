- Übersicht
RCI: Rogers Communication Inc
Der Wechselkurs von RCI hat sich für heute um 2.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.86 bis zu einem Hoch von 35.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rogers Communication Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RCI News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RCI heute?
Die Aktie von Rogers Communication Inc (RCI) notiert heute bei 35.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von 34.86 - 35.86 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.99 und das Handelsvolumen erreichte 2872. Das Live-Chart von RCI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RCI Dividenden?
Rogers Communication Inc wird derzeit mit 35.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RCI zu verfolgen.
Wie kaufe ich RCI-Aktien?
Sie können Aktien von Rogers Communication Inc (RCI) zum aktuellen Kurs von 35.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.84 oder 36.14 platziert, während 2872 und 2.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RCI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RCI-Aktien?
Bei einer Investition in Rogers Communication Inc müssen die jährliche Spanne 23.18 - 37.42 und der aktuelle Kurs 35.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.10% und 37.69%, bevor sie Orders zu 35.84 oder 36.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RCI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ROGERS COMMUNICATIONS INC?
Der höchste Kurs von ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) im vergangenen Jahr lag bei 37.42. Innerhalb von 23.18 - 37.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Rogers Communication Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ROGERS COMMUNICATIONS INC?
Der niedrigste Kurs von ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) im Laufe des Jahres betrug 23.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.84 und der Spanne 23.18 - 37.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RCI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RCI statt?
Rogers Communication Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.99 und -1.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.99
- Eröffnung
- 35.02
- Bid
- 35.84
- Ask
- 36.14
- Tief
- 34.86
- Hoch
- 35.86
- Volumen
- 2.872 K
- Tagesänderung
- 2.43%
- Monatsänderung
- 4.10%
- 6-Monatsänderung
- 37.69%
- Jahresänderung
- -1.57%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh