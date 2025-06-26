- Обзор рынка
RCI: Rogers Communication Inc
Курс RCI за сегодня изменился на 2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.86, а максимальная — 35.86.
Следите за динамикой Rogers Communication Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RCI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RCI сегодня?
Rogers Communication Inc (RCI) сегодня оценивается на уровне 35.84. Инструмент торгуется в пределах 34.86 - 35.86, вчерашнее закрытие составило 34.99, а торговый объем достиг 2872. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RCI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rogers Communication Inc?
Rogers Communication Inc в настоящее время оценивается в 35.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.57% и USD. Отслеживайте движения RCI на графике в реальном времени.
Как купить акции RCI?
Вы можете купить акции Rogers Communication Inc (RCI) по текущей цене 35.84. Ордера обычно размещаются около 35.84 или 36.14, тогда как 2872 и 2.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RCI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RCI?
Инвестирование в Rogers Communication Inc предполагает учет годового диапазона 23.18 - 37.42 и текущей цены 35.84. Многие сравнивают 4.10% и 37.69% перед размещением ордеров на 35.84 или 36.14. Изучайте ежедневные изменения цены RCI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ROGERS COMMUNICATIONS INC?
Самая высокая цена ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) за последний год составила 37.42. Акции заметно колебались в пределах 23.18 - 37.42, сравнение с 34.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rogers Communication Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ROGERS COMMUNICATIONS INC?
Самая низкая цена ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) за год составила 23.18. Сравнение с текущими 35.84 и 23.18 - 37.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RCI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RCI?
В прошлом Rogers Communication Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.99 и -1.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.99
- Open
- 35.02
- Bid
- 35.84
- Ask
- 36.14
- Low
- 34.86
- High
- 35.86
- Объем
- 2.872 K
- Дневное изменение
- 2.43%
- Месячное изменение
- 4.10%
- 6-месячное изменение
- 37.69%
- Годовое изменение
- -1.57%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд