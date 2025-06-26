КотировкиРазделы
Валюты / RCI
Назад в Рынок акций США

RCI: Rogers Communication Inc

35.84 USD 0.85 (2.43%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RCI за сегодня изменился на 2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.86, а максимальная — 35.86.

Следите за динамикой Rogers Communication Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RCI

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RCI сегодня?

Rogers Communication Inc (RCI) сегодня оценивается на уровне 35.84. Инструмент торгуется в пределах 34.86 - 35.86, вчерашнее закрытие составило 34.99, а торговый объем достиг 2872. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RCI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rogers Communication Inc?

Rogers Communication Inc в настоящее время оценивается в 35.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.57% и USD. Отслеживайте движения RCI на графике в реальном времени.

Как купить акции RCI?

Вы можете купить акции Rogers Communication Inc (RCI) по текущей цене 35.84. Ордера обычно размещаются около 35.84 или 36.14, тогда как 2872 и 2.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RCI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RCI?

Инвестирование в Rogers Communication Inc предполагает учет годового диапазона 23.18 - 37.42 и текущей цены 35.84. Многие сравнивают 4.10% и 37.69% перед размещением ордеров на 35.84 или 36.14. Изучайте ежедневные изменения цены RCI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ROGERS COMMUNICATIONS INC?

Самая высокая цена ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) за последний год составила 37.42. Акции заметно колебались в пределах 23.18 - 37.42, сравнение с 34.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rogers Communication Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ROGERS COMMUNICATIONS INC?

Самая низкая цена ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) за год составила 23.18. Сравнение с текущими 35.84 и 23.18 - 37.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RCI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RCI?

В прошлом Rogers Communication Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.99 и -1.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.86 35.86
Годовой диапазон
23.18 37.42
Предыдущее закрытие
34.99
Open
35.02
Bid
35.84
Ask
36.14
Low
34.86
High
35.86
Объем
2.872 K
Дневное изменение
2.43%
Месячное изменение
4.10%
6-месячное изменение
37.69%
Годовое изменение
-1.57%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
3.576%
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
$​0.36 млрд
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​18.05 млрд