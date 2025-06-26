- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RCI: Rogers Communication Inc
Le taux de change de RCI a changé de 2.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.86 et à un maximum de 35.86.
Suivez la dynamique Rogers Communication Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCI Nouvelles
- Canadian Telco Turnaround: Drivers For A Potential Recovery
- Rogers Communication (RCI) Up 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Rogers to sell nine business data centres to InfraRed Capital Partners
- TELUS Q2 Earnings Down Y/Y, Revenues Up on Solid Health Unit
- Lumen's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Rogers Communications: Still Faces ARPU Pressure, But Valuation Suggests More Upside
- Rogers Communications Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Rogers Communications Q2 Earnings - Rogers Communications (NYSE:RCI)
- Qorvo Set to Report Q1 Results: Will Revenue Decline Impact Earnings?
- Rogers Communications Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RCI)
- Rogers Communication (RCI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Rogers Communication (RCI) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Rogers Q2 2025 presentation: Service revenue up 2%, free cash flow surges 39%
- Rogers Communications tops Q2 expectations, raises revenue outlook
- Rogers Communications earnings beat by $0.33, revenue topped estimates
- Rogers Communications declares 50 cents per share quarterly dividend
- Ahead of Rogers Communication (RCI) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Rogers Communications: A Look At The High-Yield Bonds (TSX:RCI.B:CA)
- TMUS Set to Report Q2 Results: Will Revenue Growth Boost Earnings?
- Barclays favors Rogers in struggling Canadian telecom sector
- Rogers Communication (RCI) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Rogers acquires BCE’s stake in MLSE for C$4.7 billion
- Rogers Communications stock price target raised to C$57 by BMO Capital
- Rogers Communications 2Q25 Investment Community Teleconference July 23, 2025 at 8:00 a.m. ET
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RCI aujourd'hui ?
L'action Rogers Communication Inc est cotée à 35.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans 34.86 - 35.86, a clôturé hier à 34.99 et son volume d'échange a atteint 2872. Le graphique en temps réel du cours de RCI présente ces mises à jour.
L'action Rogers Communication Inc verse-t-elle des dividendes ?
Rogers Communication Inc est actuellement valorisé à 35.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RCI.
Comment acheter des actions RCI ?
Vous pouvez acheter des actions Rogers Communication Inc au cours actuel de 35.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.84 ou de 36.14, le 2872 et le 2.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RCI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RCI ?
Investir dans Rogers Communication Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.18 - 37.42 et le prix actuel 35.84. Beaucoup comparent 4.10% et 37.69% avant de passer des ordres à 35.84 ou 36.14. Consultez le graphique du cours de RCI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ROGERS COMMUNICATIONS INC ?
Le cours le plus élevé de ROGERS COMMUNICATIONS INC l'année dernière était 37.42. Au cours de 23.18 - 37.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Rogers Communication Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ROGERS COMMUNICATIONS INC ?
Le cours le plus bas de ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) sur l'année a été 23.18. Sa comparaison avec 35.84 et 23.18 - 37.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RCI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RCI a-t-elle été divisée ?
Rogers Communication Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.99 et -1.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.99
- Ouverture
- 35.02
- Bid
- 35.84
- Ask
- 36.14
- Plus Bas
- 34.86
- Plus Haut
- 35.86
- Volume
- 2.872 K
- Changement quotidien
- 2.43%
- Changement Mensuel
- 4.10%
- Changement à 6 Mois
- 37.69%
- Changement Annuel
- -1.57%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
- $0.36 B
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $18.05 B