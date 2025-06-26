CotationsSections
RCI: Rogers Communication Inc

35.84 USD 0.85 (2.43%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RCI a changé de 2.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.86 et à un maximum de 35.86.

Suivez la dynamique Rogers Communication Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action RCI aujourd'hui ?

L'action Rogers Communication Inc est cotée à 35.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans 34.86 - 35.86, a clôturé hier à 34.99 et son volume d'échange a atteint 2872. Le graphique en temps réel du cours de RCI présente ces mises à jour.

L'action Rogers Communication Inc verse-t-elle des dividendes ?

Rogers Communication Inc est actuellement valorisé à 35.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RCI.

Comment acheter des actions RCI ?

Vous pouvez acheter des actions Rogers Communication Inc au cours actuel de 35.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.84 ou de 36.14, le 2872 et le 2.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RCI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action RCI ?

Investir dans Rogers Communication Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.18 - 37.42 et le prix actuel 35.84. Beaucoup comparent 4.10% et 37.69% avant de passer des ordres à 35.84 ou 36.14. Consultez le graphique du cours de RCI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ROGERS COMMUNICATIONS INC ?

Le cours le plus élevé de ROGERS COMMUNICATIONS INC l'année dernière était 37.42. Au cours de 23.18 - 37.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Rogers Communication Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ROGERS COMMUNICATIONS INC ?

Le cours le plus bas de ROGERS COMMUNICATIONS INC (RCI) sur l'année a été 23.18. Sa comparaison avec 35.84 et 23.18 - 37.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RCI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action RCI a-t-elle été divisée ?

Rogers Communication Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.99 et -1.57% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.86 35.86
Range Annuel
23.18 37.42
Clôture Précédente
34.99
Ouverture
35.02
Bid
35.84
Ask
36.14
Plus Bas
34.86
Plus Haut
35.86
Volume
2.872 K
Changement quotidien
2.43%
Changement Mensuel
4.10%
Changement à 6 Mois
37.69%
Changement Annuel
-1.57%
07 octobre, mardi
12:30
USD
Balance Commerciale
Act
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Exportations
Act
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importations
Act
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Perspectives énergétiques à court terme de l’EIE
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 3 ans
Act
3.576%
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Crédit à la consommation de la Réserve Fédérale m/m
Act
$​0.36 B
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​18.05 B