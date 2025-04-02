- Genel bakış
RCG: RENN Fund Inc
RCG fiyatı bugün -1.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.55 ve Yüksek fiyatı olarak 2.62 aralığında işlem gördü.
RENN Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
RCG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün RENN Fund Inc hisse senedi 2.58 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.55 - 2.62 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.62 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. RCG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
RENN Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?
RENN Fund Inc hisse senedi şu anda 2.58 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.35% ve USD değerlerini izler. RCG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
RCG hisse senedi nasıl alınır?
RENN Fund Inc hisselerini şu anki 2.58 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.58 ve Ask 2.88 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RCG fiyat hareketlerini takip edin.
RCG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
RENN Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 2.17 - 2.88 ve mevcut fiyatı 2.58 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.58 veya Ask 2.88 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.39% ve 6 aylık değişim oranı -1.53% değerlerini karşılaştırır. RCG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
RENN Fund, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
RENN Fund, Inc. hisse senedi yıllık olarak 2.88 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 2.17 - 2.88). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.62 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak RENN Fund Inc performansını takip edin.
RENN Fund, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
RENN Fund, Inc. (RCG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 2.17 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.58 ve hareket ettiği yıllık aralık 2.17 - 2.88 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RCG fiyat hareketlerini izleyin.
RCG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
RENN Fund Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 2.62 ve yıllık değişim oranı 18.35% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 2.62
- Açılış
- 2.58
- Satış
- 2.58
- Alış
- 2.88
- Düşük
- 2.55
- Yüksek
- 2.62
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- -1.53%
- Aylık değişim
- -0.39%
- 6 aylık değişim
- -1.53%
- Yıllık değişim
- 18.35%
