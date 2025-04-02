CotaçõesSeções
RCG: RENN Fund Inc

2.58 USD 0.04 (1.53%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RCG para hoje mudou para -1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.55 e o mais alto foi 2.62.

Veja a dinâmica do par de moedas RENN Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RCG Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RCG hoje?

Hoje RENN Fund Inc (RCG) está avaliado em 2.58. O instrumento é negociado dentro de 2.55 - 2.62, o fechamento de ontem foi 2.62, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RCG em tempo real.

As ações de RENN Fund Inc pagam dividendos?

Atualmente RENN Fund Inc está avaliado em 2.58. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.35% e USD. Monitore os movimentos de RCG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RCG?

Você pode comprar ações de RENN Fund Inc (RCG) pelo preço atual 2.58. Ordens geralmente são executadas perto de 2.58 ou 2.88, enquanto 5 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RCG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RCG?

Investir em RENN Fund Inc envolve considerar a faixa anual 2.17 - 2.88 e o preço atual 2.58. Muitos comparam -0.39% e -1.53% antes de enviar ordens em 2.58 ou 2.88. Estude as mudanças diárias de preço de RCG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações RENN Fund, Inc.?

O maior preço de RENN Fund, Inc. (RCG) no último ano foi 2.88. As ações oscilaram bastante dentro de 2.17 - 2.88, e a comparação com 2.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RENN Fund Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações RENN Fund, Inc.?

O menor preço de RENN Fund, Inc. (RCG) no ano foi 2.17. A comparação com o preço atual 2.58 e 2.17 - 2.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RCG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RCG?

No passado RENN Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.62 e 18.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
2.55 2.62
Faixa anual
2.17 2.88
Fechamento anterior
2.62
Open
2.58
Bid
2.58
Ask
2.88
Low
2.55
High
2.62
Volume
5
Mudança diária
-1.53%
Mudança mensal
-0.39%
Mudança de 6 meses
-1.53%
Mudança anual
18.35%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.