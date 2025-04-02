クォートセクション
通貨 / RCG
RCG: RENN Fund Inc

2.58 USD 0.04 (1.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RCGの今日の為替レートは、-1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり2.55の安値と2.62の高値で取引されました。

RENN Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

RCG株の現在の価格は？

RENN Fund Incの株価は本日2.58です。2.55 - 2.62内で取引され、前日の終値は2.62、取引量は5に達しました。RCGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

RENN Fund Incの株は配当を出しますか？

RENN Fund Incの現在の価格は2.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.35%やUSDにも注目します。RCGの動きはライブチャートで確認できます。

RCG株を買う方法は？

RENN Fund Incの株は現在2.58で購入可能です。注文は通常2.58または2.88付近で行われ、5や0.00%が市場の動きを示します。RCGの最新情報はライブチャートで確認できます。

RCG株に投資する方法は？

RENN Fund Incへの投資では、年間の値幅2.17 - 2.88と現在の2.58を考慮します。注文は多くの場合2.58や2.88で行われる前に、-0.39%や-1.53%と比較されます。RCGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

RENN Fund, Inc.の株の最高値は？

RENN Fund, Inc.の過去1年の最高値は2.88でした。2.17 - 2.88内で株価は大きく変動し、2.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RENN Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

RENN Fund, Inc.の株の最低値は？

RENN Fund, Inc.(RCG)の年間最安値は2.17でした。現在の2.58や2.17 - 2.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RCGの動きはライブチャートで確認できます。

RCGの株式分割はいつ行われましたか？

RENN Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.62、18.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.55 2.62
1年のレンジ
2.17 2.88
以前の終値
2.62
始値
2.58
買値
2.58
買値
2.88
安値
2.55
高値
2.62
出来高
5
1日の変化
-1.53%
1ヶ月の変化
-0.39%
6ヶ月の変化
-1.53%
1年の変化
18.35%
