RCG: RENN Fund Inc
El tipo de cambio de RCG de hoy ha cambiado un -1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.55, mientras que el máximo ha alcanzado 2.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RENN Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RCG hoy?
RENN Fund Inc (RCG) se evalúa hoy en 2.58. El instrumento se negocia dentro de 2.55 - 2.62; el cierre de ayer ha sido 2.62 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RCG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de RENN Fund Inc?
RENN Fund Inc se evalúa actualmente en 2.58. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 18.35% y USD. Monitoree los movimientos de RCG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RCG?
Puede comprar acciones de RENN Fund Inc (RCG) al precio actual de 2.58. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.58 o 2.88, mientras que 5 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RCG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RCG?
Invertir en RENN Fund Inc implica tener en cuenta el rango anual 2.17 - 2.88 y el precio actual 2.58. Muchos comparan -0.39% y -1.53% antes de colocar órdenes en 2.58 o 2.88. Estudie los cambios diarios de precios de RCG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de RENN Fund, Inc.?
El precio más alto de RENN Fund, Inc. (RCG) en el último año ha sido 2.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.17 - 2.88, una comparación con 2.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de RENN Fund Inc en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de RENN Fund, Inc.?
El precio más bajo de RENN Fund, Inc. (RCG) para el año ha sido 2.17. La comparación con los actuales 2.58 y 2.17 - 2.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RCG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RCG?
En el pasado, RENN Fund Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.62 y 18.35% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.62
- Open
- 2.58
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Low
- 2.55
- High
- 2.62
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -1.53%
- Cambio mensual
- -0.39%
- Cambio a 6 meses
- -1.53%
- Cambio anual
- 18.35%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%