QuotazioniSezioni
Valute / RCG
Tornare a Azioni

RCG: RENN Fund Inc

2.58 USD 0.04 (1.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RCG ha avuto una variazione del -1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.55 e ad un massimo di 2.62.

Segui le dinamiche di RENN Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RCG News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RCG oggi?

Oggi le azioni RENN Fund Inc sono prezzate a 2.58. Viene scambiato all'interno di 2.55 - 2.62, la chiusura di ieri è stata 2.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RCG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni RENN Fund Inc pagano dividendi?

RENN Fund Inc è attualmente valutato a 2.58. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RCG.

Come acquistare azioni RCG?

Puoi acquistare azioni RENN Fund Inc al prezzo attuale di 2.58. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.58 o 2.88, mentre 5 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RCG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RCG?

Investire in RENN Fund Inc implica considerare l'intervallo annuale 2.17 - 2.88 e il prezzo attuale 2.58. Molti confrontano -0.39% e -1.53% prima di effettuare ordini su 2.58 o 2.88. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RCG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni RENN Fund, Inc.?

Il prezzo massimo di RENN Fund, Inc. nell'ultimo anno è stato 2.88. All'interno di 2.17 - 2.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RENN Fund Inc utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni RENN Fund, Inc.?

Il prezzo più basso di RENN Fund, Inc. (RCG) nel corso dell'anno è stato 2.17. Confrontandolo con gli attuali 2.58 e 2.17 - 2.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RCG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RCG?

RENN Fund Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.62 e 18.35%.

Intervallo Giornaliero
2.55 2.62
Intervallo Annuale
2.17 2.88
Chiusura Precedente
2.62
Apertura
2.58
Bid
2.58
Ask
2.88
Minimo
2.55
Massimo
2.62
Volume
5
Variazione giornaliera
-1.53%
Variazione Mensile
-0.39%
Variazione Semestrale
-1.53%
Variazione Annuale
18.35%
09 ottobre, giovedì
12:30
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:35
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
12:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapporto WASDE
Agire
Fcst
Prev
16:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Obbligazioni a 30 anni
Agire
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev