RCG: RENN Fund Inc
今日RCG汇率已更改-1.53%。当日，交易品种以低点2.55和高点2.62进行交易。
关注RENN Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RCG股票今天的价格是多少？
RENN Fund Inc股票今天的定价为2.58。它在2.55 - 2.62范围内交易，昨天的收盘价为2.62，交易量达到5。RCG的实时价格图表显示了这些更新。
RENN Fund Inc股票是否支付股息？
RENN Fund Inc目前的价值为2.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.35%和USD。实时查看图表以跟踪RCG走势。
如何购买RCG股票？
您可以以2.58的当前价格购买RENN Fund Inc股票。订单通常设置在2.58或2.88附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注RCG的实时图表更新。
如何投资RCG股票？
投资RENN Fund Inc需要考虑年度范围2.17 - 2.88和当前价格2.58。许多人在以2.58或2.88下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看RCG价格图表，了解每日变化。
RENN Fund, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RENN Fund, Inc.的最高价格是2.88。在2.17 - 2.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RENN Fund Inc的绩效。
RENN Fund, Inc.股票的最低价格是多少？
RENN Fund, Inc.（RCG）的最低价格为2.17。将其与当前的2.58和2.17 - 2.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RCG股票是什么时候拆分的？
RENN Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.62和18.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.62
- 开盘价
- 2.58
- 卖价
- 2.58
- 买价
- 2.88
- 最低价
- 2.55
- 最高价
- 2.62
- 交易量
- 5
- 日变化
- -1.53%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- -1.53%
- 年变化
- 18.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
-
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
-
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值