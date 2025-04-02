报价部分
货币 / RCG
RCG: RENN Fund Inc

2.58 USD 0.04 (1.53%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RCG汇率已更改-1.53%。当日，交易品种以低点2.55和高点2.62进行交易。

关注RENN Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

RCG新闻

常见问题解答

RCG股票今天的价格是多少？

RENN Fund Inc股票今天的定价为2.58。它在2.55 - 2.62范围内交易，昨天的收盘价为2.62，交易量达到5。RCG的实时价格图表显示了这些更新。

RENN Fund Inc股票是否支付股息？

RENN Fund Inc目前的价值为2.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.35%和USD。实时查看图表以跟踪RCG走势。

如何购买RCG股票？

您可以以2.58的当前价格购买RENN Fund Inc股票。订单通常设置在2.58或2.88附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注RCG的实时图表更新。

如何投资RCG股票？

投资RENN Fund Inc需要考虑年度范围2.17 - 2.88和当前价格2.58。许多人在以2.58或2.88下订单之前，会比较-0.39%和。实时查看RCG价格图表，了解每日变化。

RENN Fund, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RENN Fund, Inc.的最高价格是2.88。在2.17 - 2.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RENN Fund Inc的绩效。

RENN Fund, Inc.股票的最低价格是多少？

RENN Fund, Inc.（RCG）的最低价格为2.17。将其与当前的2.58和2.17 - 2.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RCG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RCG股票是什么时候拆分的？

RENN Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.62和18.35%中可见。

日范围
2.55 2.62
年范围
2.17 2.88
前一天收盘价
2.62
开盘价
2.58
卖价
2.58
买价
2.88
最低价
2.55
最高价
2.62
交易量
5
日变化
-1.53%
月变化
-0.39%
6个月变化
-1.53%
年变化
18.35%
