RCG: RENN Fund Inc
Le taux de change de RCG a changé de -1.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.55 et à un maximum de 2.62.
Suivez la dynamique RENN Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RCG Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RCG aujourd'hui ?
L'action RENN Fund Inc est cotée à 2.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.55 - 2.62, a clôturé hier à 2.62 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de RCG présente ces mises à jour.
L'action RENN Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?
RENN Fund Inc est actuellement valorisé à 2.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RCG.
Comment acheter des actions RCG ?
Vous pouvez acheter des actions RENN Fund Inc au cours actuel de 2.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.58 ou de 2.88, le 5 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RCG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RCG ?
Investir dans RENN Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.17 - 2.88 et le prix actuel 2.58. Beaucoup comparent -0.39% et -1.53% avant de passer des ordres à 2.58 ou 2.88. Consultez le graphique du cours de RCG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action RENN Fund, Inc. ?
Le cours le plus élevé de RENN Fund, Inc. l'année dernière était 2.88. Au cours de 2.17 - 2.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de RENN Fund Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action RENN Fund, Inc. ?
Le cours le plus bas de RENN Fund, Inc. (RCG) sur l'année a été 2.17. Sa comparaison avec 2.58 et 2.17 - 2.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RCG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RCG a-t-elle été divisée ?
RENN Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.62 et 18.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.62
- Ouverture
- 2.58
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Plus Bas
- 2.55
- Plus Haut
- 2.62
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -1.53%
- Changement Mensuel
- -0.39%
- Changement à 6 Mois
- -1.53%
- Changement Annuel
- 18.35%
- Act
- 4.734%
- Fcst
- Prev
- 4.651%