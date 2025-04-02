КотировкиРазделы
RCG: RENN Fund Inc

2.58 USD 0.04 (1.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RCG за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.62.

Какова цена акций RCG сегодня?

RENN Fund Inc (RCG) сегодня оценивается на уровне 2.58. Инструмент торгуется в пределах 2.55 - 2.62, вчерашнее закрытие составило 2.62, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RCG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RENN Fund Inc?

RENN Fund Inc в настоящее время оценивается в 2.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.35% и USD. Отслеживайте движения RCG на графике в реальном времени.

Как купить акции RCG?

Вы можете купить акции RENN Fund Inc (RCG) по текущей цене 2.58. Ордера обычно размещаются около 2.58 или 2.88, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RCG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RCG?

Инвестирование в RENN Fund Inc предполагает учет годового диапазона 2.17 - 2.88 и текущей цены 2.58. Многие сравнивают -0.39% и -1.53% перед размещением ордеров на 2.58 или 2.88. Изучайте ежедневные изменения цены RCG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RENN Fund, Inc.?

Самая высокая цена RENN Fund, Inc. (RCG) за последний год составила 2.88. Акции заметно колебались в пределах 2.17 - 2.88, сравнение с 2.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RENN Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RENN Fund, Inc.?

Самая низкая цена RENN Fund, Inc. (RCG) за год составила 2.17. Сравнение с текущими 2.58 и 2.17 - 2.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RCG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RCG?

В прошлом RENN Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.62 и 18.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.55 2.62
Годовой диапазон
2.17 2.88
Предыдущее закрытие
2.62
Open
2.58
Bid
2.58
Ask
2.88
Low
2.55
High
2.62
Объем
5
Дневное изменение
-1.53%
Месячное изменение
-0.39%
6-месячное изменение
-1.53%
Годовое изменение
18.35%
