- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RCG: RENN Fund Inc
Курс RCG за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.62.
Следите за динамикой RENN Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RCG
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- iA Financial to acquire RF Capital in $597 million deal
- Renn fund president Stahl buys shares worth $2994
- Renn fund president Stahl buys shares worth $2,994
- Renn Fund president Stahl buys shares worth $2936
- RENN fund president Stahl buys shares worth $3043
- Renn fund president Stahl buys shares worth $2936
- Renn fund president Stahl buys $2,880 in shares
- Renn fund president Stahl buys shares worth $2902
- Renn fund president Stahl buys shares worth $2957
- Renn fund president Stahl buys shares worth $2947
- Renn fund president Stahl buys shares worth $2,936
- Renn fund CEO Murray Stahl acquires $3,310 in shares
- Renn fund president Murray Stahl buys $3,425 in common stock
- RENN fund president and CEO Murray Stahl acquires $3,450 in stock
- Renn fund president Murray Stahl buys $3,558 in common stock
- Renn fund president and CEO Murray Stahl buys $3,394 in shares
- Renn fund’s CEO Murray Stahl acquires $3,432 in common stock
- RIV: Massive, Fully 0Covered Distribution At A Discount (NYSE:RIV)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RCG сегодня?
RENN Fund Inc (RCG) сегодня оценивается на уровне 2.58. Инструмент торгуется в пределах 2.55 - 2.62, вчерашнее закрытие составило 2.62, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RCG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RENN Fund Inc?
RENN Fund Inc в настоящее время оценивается в 2.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.35% и USD. Отслеживайте движения RCG на графике в реальном времени.
Как купить акции RCG?
Вы можете купить акции RENN Fund Inc (RCG) по текущей цене 2.58. Ордера обычно размещаются около 2.58 или 2.88, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RCG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RCG?
Инвестирование в RENN Fund Inc предполагает учет годового диапазона 2.17 - 2.88 и текущей цены 2.58. Многие сравнивают -0.39% и -1.53% перед размещением ордеров на 2.58 или 2.88. Изучайте ежедневные изменения цены RCG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RENN Fund, Inc.?
Самая высокая цена RENN Fund, Inc. (RCG) за последний год составила 2.88. Акции заметно колебались в пределах 2.17 - 2.88, сравнение с 2.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RENN Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RENN Fund, Inc.?
Самая низкая цена RENN Fund, Inc. (RCG) за год составила 2.17. Сравнение с текущими 2.58 и 2.17 - 2.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RCG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RCG?
В прошлом RENN Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.62 и 18.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.62
- Open
- 2.58
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Low
- 2.55
- High
- 2.62
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- -0.39%
- 6-месячное изменение
- -1.53%
- Годовое изменение
- 18.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.