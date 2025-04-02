- Übersicht
RCG: RENN Fund Inc
Der Wechselkurs von RCG hat sich für heute um -1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.55 bis zu einem Hoch von 2.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die RENN Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RCG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RCG heute?
Die Aktie von RENN Fund Inc (RCG) notiert heute bei 2.58. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.55 - 2.62 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.62 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von RCG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RCG Dividenden?
RENN Fund Inc wird derzeit mit 2.58 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RCG zu verfolgen.
Wie kaufe ich RCG-Aktien?
Sie können Aktien von RENN Fund Inc (RCG) zum aktuellen Kurs von 2.58 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.58 oder 2.88 platziert, während 5 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RCG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RCG-Aktien?
Bei einer Investition in RENN Fund Inc müssen die jährliche Spanne 2.17 - 2.88 und der aktuelle Kurs 2.58 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.39% und -1.53%, bevor sie Orders zu 2.58 oder 2.88 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RCG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von RENN Fund, Inc.?
Der höchste Kurs von RENN Fund, Inc. (RCG) im vergangenen Jahr lag bei 2.88. Innerhalb von 2.17 - 2.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von RENN Fund Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von RENN Fund, Inc.?
Der niedrigste Kurs von RENN Fund, Inc. (RCG) im Laufe des Jahres betrug 2.17. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.58 und der Spanne 2.17 - 2.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RCG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RCG statt?
RENN Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.62 und 18.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.62
- Eröffnung
- 2.58
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Tief
- 2.55
- Hoch
- 2.62
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -1.53%
- Monatsänderung
- -0.39%
- 6-Monatsänderung
- -1.53%
- Jahresänderung
- 18.35%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%