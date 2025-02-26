FiyatlarBölümler
Dövizler / RCB
Geri dön - Hisse senetleri

RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026

24.5200 USD 0.1300 (0.53%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RCB fiyatı bugün -0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.5200 ve Yüksek fiyatı olarak 24.5200 aralığında işlem gördü.

Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RCB haberleri

Günlük aralık
24.5200 24.5200
Yıllık aralık
23.5070 24.8000
Önceki kapanış
24.6500
Açılış
24.5200
Satış
24.5200
Alış
24.5230
Düşük
24.5200
Yüksek
24.5200
Hacim
1
Günlük değişim
-0.53%
Aylık değişim
0.29%
6 aylık değişim
0.12%
Yıllık değişim
0.33%
21 Eylül, Pazar