Dövizler / RCB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026
24.5200 USD 0.1300 (0.53%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RCB fiyatı bugün -0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.5200 ve Yüksek fiyatı olarak 24.5200 aralığında işlem gördü.
Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCB haberleri
- RCBC 1H 2025 presentation slides: Consumer loans drive 20% profit growth
- belong limited social bonds offer period closes early today
- Belong launches 7.5% social bonds due 2030
- Belong Limited seeks to refinance with bond tender offer
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
Günlük aralık
24.5200 24.5200
Yıllık aralık
23.5070 24.8000
- Önceki kapanış
- 24.6500
- Açılış
- 24.5200
- Satış
- 24.5200
- Alış
- 24.5230
- Düşük
- 24.5200
- Yüksek
- 24.5200
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -0.53%
- Aylık değişim
- 0.29%
- 6 aylık değişim
- 0.12%
- Yıllık değişim
- 0.33%
21 Eylül, Pazar