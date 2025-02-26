Moedas / RCB
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026
24.5400 USD 0.1599 (0.65%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RCB para hoje mudou para -0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.5400 e o mais alto foi 24.5400.
Veja a dinâmica do par de moedas Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCB Notícias
Faixa diária
24.5400 24.5400
Faixa anual
23.5070 24.8000
- Fechamento anterior
- 24.6999
- Open
- 24.5400
- Bid
- 24.5400
- Ask
- 24.5430
- Low
- 24.5400
- High
- 24.5400
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.65%
- Mudança mensal
- 0.37%
- Mudança de 6 meses
- 0.20%
- Mudança anual
- 0.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh