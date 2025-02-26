Валюты / RCB
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026
24.6999 USD 0.2681 (1.10%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RCB за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.6900, а максимальная — 24.6999.
Следите за динамикой Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.6900 24.6999
Годовой диапазон
23.5070 24.8000
- Предыдущее закрытие
- 24.4318
- Open
- 24.6900
- Bid
- 24.6999
- Ask
- 24.7029
- Low
- 24.6900
- High
- 24.6999
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.10%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 0.86%
- Годовое изменение
- 1.06%
