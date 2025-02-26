КотировкиРазделы
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026

24.6999 USD 0.2681 (1.10%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RCB за сегодня изменился на 1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.6900, а максимальная — 24.6999.

Следите за динамикой Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости RCB

Дневной диапазон
24.6900 24.6999
Годовой диапазон
23.5070 24.8000
Предыдущее закрытие
24.4318
Open
24.6900
Bid
24.6999
Ask
24.7029
Low
24.6900
High
24.6999
Объем
2
Дневное изменение
1.10%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
0.86%
Годовое изменение
1.06%
