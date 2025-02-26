Divisas / RCB
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026
24.5400 USD 0.1599 (0.65%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RCB de hoy ha cambiado un -0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.5400, mientras que el máximo ha alcanzado 24.5400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
24.5400 24.5400
Rango anual
23.5070 24.8000
- Cierres anteriores
- 24.6999
- Open
- 24.5400
- Bid
- 24.5400
- Ask
- 24.5430
- Low
- 24.5400
- High
- 24.5400
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.65%
- Cambio mensual
- 0.37%
- Cambio a 6 meses
- 0.20%
- Cambio anual
- 0.41%
