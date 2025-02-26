通貨 / RCB
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026
24.5400 USD 0.1599 (0.65%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RCBの今日の為替レートは、-0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり24.5400の安値と24.5400の高値で取引されました。
Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCB News
- RCBC 1H 2025 presentation slides: Consumer loans drive 20% profit growth
- belong limited social bonds offer period closes early today
- Belong launches 7.5% social bonds due 2030
- Belong Limited seeks to refinance with bond tender offer
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
1日のレンジ
24.5400 24.5400
1年のレンジ
23.5070 24.8000
- 以前の終値
- 24.6999
- 始値
- 24.5400
- 買値
- 24.5400
- 買値
- 24.5430
- 安値
- 24.5400
- 高値
- 24.5400
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.65%
- 1ヶ月の変化
- 0.37%
- 6ヶ月の変化
- 0.20%
- 1年の変化
- 0.41%
