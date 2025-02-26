Währungen / RCB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026
24.6500 USD 0.1100 (0.45%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCB hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.6500 bis zu einem Hoch von 24.6500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCB News
- RCBC 1H 2025 presentation slides: Consumer loans drive 20% profit growth
- belong limited social bonds offer period closes early today
- Belong launches 7.5% social bonds due 2030
- Belong Limited seeks to refinance with bond tender offer
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
Tagesspanne
24.6500 24.6500
Jahresspanne
23.5070 24.8000
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.5400
- Eröffnung
- 24.6500
- Bid
- 24.6500
- Ask
- 24.6530
- Tief
- 24.6500
- Hoch
- 24.6500
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- 0.82%
- 6-Monatsänderung
- 0.65%
- Jahresänderung
- 0.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K