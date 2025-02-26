통화 / RCB
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026
24.6500 USD 0.1100 (0.45%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RCB 환율이 오늘 0.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.6500이고 고가는 24.6500이었습니다.
Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.6500 24.6500
년간 변동
23.5070 24.8000
- 이전 종가
- 24.5400
- 시가
- 24.6500
- Bid
- 24.6500
- Ask
- 24.6530
- 저가
- 24.6500
- 고가
- 24.6500
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 0.45%
- 월 변동
- 0.82%
- 6개월 변동
- 0.65%
- 년간 변동율
- 0.86%
20 9월, 토요일