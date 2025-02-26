Valute / RCB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026
24.5200 USD 0.1300 (0.53%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCB ha avuto una variazione del -0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.5200 e ad un massimo di 24.5200.
Segui le dinamiche di Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCB News
- RCBC 1H 2025 presentation slides: Consumer loans drive 20% profit growth
- belong limited social bonds offer period closes early today
- Belong launches 7.5% social bonds due 2030
- Belong Limited seeks to refinance with bond tender offer
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
Intervallo Giornaliero
24.5200 24.5200
Intervallo Annuale
23.5070 24.8000
- Chiusura Precedente
- 24.6500
- Apertura
- 24.5200
- Bid
- 24.5200
- Ask
- 24.5230
- Minimo
- 24.5200
- Massimo
- 24.5200
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.53%
- Variazione Mensile
- 0.29%
- Variazione Semestrale
- 0.12%
- Variazione Annuale
- 0.33%
20 settembre, sabato