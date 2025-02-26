QuotazioniSezioni
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026

24.5200 USD 0.1300 (0.53%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RCB ha avuto una variazione del -0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.5200 e ad un massimo di 24.5200.

Segui le dinamiche di Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.5200 24.5200
Intervallo Annuale
23.5070 24.8000
Chiusura Precedente
24.6500
Apertura
24.5200
Bid
24.5200
Ask
24.5230
Minimo
24.5200
Massimo
24.5200
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.53%
Variazione Mensile
0.29%
Variazione Semestrale
0.12%
Variazione Annuale
0.33%
20 settembre, sabato